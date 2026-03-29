Giá vàng hôm nay 29.3.2026: Tăng gần 2 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Sáng 29.3, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 169,8 triệu đồng/lượng, bán ra 172,8 triệu đồng, tăng 1,8 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, đà tăng này chưa đủ bù với chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng nên người mua vàng miếng vẫn bị lỗ 1,2 triệu đồng một lượng. Thậm chí, nếu so với đầu tháng 3 ngay sau khi chiến sự tại khu vực Trung Đông nổ ra, giá vàng bật tăng lên sát 191 triệu đồng thì đến nay người mua đã lỗ nặng hơn 21 triệu đồng một lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tăng 1,9 triệu đồng sau một tuần khi mua vào lên 169,6 triệu đồng và bán ra 172,6 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua vàng nhẫn vẫn còn bị lỗ 1,1 triệu đồng và mức lỗ so với mức cao nhất đầu tháng 3 lên hơn 20 triệu đồng.

Giá vàng tăng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới cuối tuần xoay quanh 4.493 USD/ounce, tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Dù vậy, kim loại quý đã giảm gần 22% so với mức đỉnh kỷ lục 5.600 USD/ounce đạt được vào cuối tháng 1. Trong báo cáo chiến lược đầu tư toàn cầu mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại Wells Fargo cho biết, đợt điều chỉnh trái ngược kỳ vọng của vàng diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư phải đối mặt với môi trường vĩ mô phức tạp, nơi lãi suất cao hơn, đồng USD mạnh lên và lợi suất thực gia tăng đang lấn át rủi ro địa chính trị. Các đợt tăng mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và việc kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị thu hẹp đều là những yếu tố bất lợi đáng kể đối với vàng.

Trong khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 16 nhà phân tích phố Wall thì có 8 người, tương ứng 50% nhận định kim loại quý sẽ tăng. Ngược lại có 3 người, tương ứng 19% nghĩ rằng giá vàng quay đầu giảm và 5 người còn lại, chiếm 31% dự báo kim loại quý đi ngang.

Riêng số lượng nhà đầu tư cá nhân cho rằng vàng sẽ tăng chiếm nhiều hơn. Kết quả khảo sát Main Street với 263 nhà đầu tư cá nhân thì có 139 người, chiếm 53% dự báo vàng sẽ tăng. Ngược lại có 60 người, tương ứng 23% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và 64 nhà đầu tư còn lại, tương đương 24% nhận định vàng đi ngang.