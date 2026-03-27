Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 27.3.2026: Giảm thêm 1,6 triệu đồng khiến người mua lỗ gần 7 triệu

An Yến
27/03/2026 09:04 GMT+7

Giá vàng thế giới lẫn trong nước đồng loạt sụt giảm khi USD tiếp tục mạnh lên.

Sáng nay (27.3), giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng còn 166,9 triệu đồng, bán ra còn 169,9, giảm 1,6 triệu đồng so với hôm qua. Nếu so với một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng đã giảm 3,6 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua chỉ sau một ngày lỗ đến 6,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được SJC mua vào còn 166,7 triệu đồng và bán ra 169,7 triệu đồng, giảm 1,6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua và tổng cộng giảm 3,9 triệu đồng sau một ngày. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm 1,6 triệu đồng sau một đêm khi mua vàng nhẫn xuống 166,9 triệu đồng, bán ra 169,9 triệu đồng...

Giá vàng sáng 27.3 tiếp tục giảm mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống dưới 4.400 USD/ounce. Đầu ngày, vàng giao dịch quanh 4.377 USD/ounce, giảm 153 USD so với sáng hôm qua. Kim loại quý đi xuống khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và 2 năm đều bật tăng bởi thị trường cổ phiếu suy yếu và giá dầu leo thang. Giá dầu tăng do xung đột kéo dài ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung tiếp theo. Giá năng lượng cao hơn có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát trên các nền kinh tế.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết trên CNBC rằng vàng đang chịu áp lực từ lo ngại lãi suất cao và lạm phát. Nếu xung đột kéo dài, giá có thể giảm xuống dưới 4,000 USD/ounce, trong khi nếu đạt được ngừng bắn và kỳ vọng cắt giảm lãi suất quay trở lại, giá có thể phục hồi lên gần 5.000 USD/ounce. Các nhà phân tích tại Intesa Sanpaolo nhận định, biến động đầu cơ trong thời gian qua đã làm suy giảm vai trò trú ẩn an toàn của vàng và bạc trong ngắn hạn. Việc tìm kiếm thanh khoản đã thúc đẩy làn sóng bán ra ở cả hai kim loại này trong những tuần đầu của xung đột...

Giá vàng hôm nay 26.3.2026: Đứng yên trên 173 triệu đồng dù thế giới giảm

Giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên bất chấp kim loại quý thế giới quay đầu đi xuống.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận