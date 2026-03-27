Giá vàng hôm nay 27.3.2026: Giảm thêm 1,6 triệu đồng khiến người mua lỗ gần 7 triệu

Sáng nay (27.3), giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng còn 166,9 triệu đồng, bán ra còn 169,9, giảm 1,6 triệu đồng so với hôm qua. Nếu so với một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng đã giảm 3,6 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua chỉ sau một ngày lỗ đến 6,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được SJC mua vào còn 166,7 triệu đồng và bán ra 169,7 triệu đồng, giảm 1,6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua và tổng cộng giảm 3,9 triệu đồng sau một ngày. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm 1,6 triệu đồng sau một đêm khi mua vàng nhẫn xuống 166,9 triệu đồng, bán ra 169,9 triệu đồng...

Giá vàng sáng 27.3 tiếp tục giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống dưới 4.400 USD/ounce. Đầu ngày, vàng giao dịch quanh 4.377 USD/ounce, giảm 153 USD so với sáng hôm qua. Kim loại quý đi xuống khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và 2 năm đều bật tăng bởi thị trường cổ phiếu suy yếu và giá dầu leo thang. Giá dầu tăng do xung đột kéo dài ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung tiếp theo. Giá năng lượng cao hơn có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát trên các nền kinh tế.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết trên CNBC rằng vàng đang chịu áp lực từ lo ngại lãi suất cao và lạm phát. Nếu xung đột kéo dài, giá có thể giảm xuống dưới 4,000 USD/ounce, trong khi nếu đạt được ngừng bắn và kỳ vọng cắt giảm lãi suất quay trở lại, giá có thể phục hồi lên gần 5.000 USD/ounce. Các nhà phân tích tại Intesa Sanpaolo nhận định, biến động đầu cơ trong thời gian qua đã làm suy giảm vai trò trú ẩn an toàn của vàng và bạc trong ngắn hạn. Việc tìm kiếm thanh khoản đã thúc đẩy làn sóng bán ra ở cả hai kim loại này trong những tuần đầu của xung đột...