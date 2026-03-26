Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 26.3.2026: Đứng yên trên 173 triệu đồng dù thế giới giảm

An Yến
26/03/2026 08:47 GMT+7

Giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên bất chấp kim loại quý thế giới quay đầu đi xuống.

Sáng nay (26.3), giá vàng trong nước đứng yên bất chấp thế giới đi xuống. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vẫn mua vàng miếng ở mức 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Nhiều doanh nghiệp khác đều bán vàng miếng bằng giá SJC.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được SJC mua vào 170,3 triệu đồng và bán ra 173,3 triệu đồng. Hàng loạt công ty khác mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng; Doji cũng mua vào 170,5 triệu đồng và bán ra 173,5 triệu đồng...

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ, xuống 4.530 USD/ounce, thấp hơn hôm qua gần 50 USD. Kim loại quý đi xuống khi tâm lý nhà đầu tư bớt căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran “đang đàm phán ngay lúc này”. Trước đó, New York Times đưa tin Mỹ đã gửi tới Iran một đề xuất 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự, thông qua Pakistan. Tuy nhiên, chưa rõ đề xuất này đã được phổ biến rộng rãi trong nội bộ Iran hay chưa, cũng như liệu Israel - đồng minh đang cùng Mỹ tấn công Iran - có ủng hộ kế hoạch này hay không.

Giá dầu giảm giúp hạ nhiệt áp lực lạm phát, giảm khả năng duy trì lãi suất cao kéo dài. Dù là kênh chống lạm phát, vàng sẽ giảm sức hút trong môi trường lãi suất cao. Phát biểu trên CNBC, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, cho biết vàng đang chứng kiến sự hồi phục mang tính kỹ thuật và được hỗ trợ bởi lạc quan rằng các hành động thù địch liên quan đến Iran có thể đang giảm bớt, điều này giúp hạ nhiệt giá dầu. Chúng ta sẽ cần thấy thêm dấu hiệu giảm bớt lo ngại lạm phát để bắt đầu cân nhắc khả năng nới lỏng lãi suất tại Mỹ vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Nếu điều đó diễn ra, vàng có thể quay lại mức 5.000 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 25.3.2026: Tăng mạnh 4,5 triệu đồng/lượng, lên gần 175 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 4,5 triệu đồng mỗi lượng, lên gần 175 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 3 ngày qua, kim loại quý đã tăng gần 13 triệu đồng/lượng.

