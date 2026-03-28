Giá vàng hôm nay 28.3.2026: Bật tăng 1,2 triệu đồng sau một đêm

Sáng 28.3, giá vàng trong nước đồng loạt bật tăng. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng lên 169,8 triệu đồng/lượng, bán ra 172,8 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được SJC tăng 1,2 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 169,6 triệu đồng và bán ra 172,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng sau một đêm khi mua vàng nhẫn lên 169,6 triệu đồng, bán ra 172,6 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp đều duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua hôm qua đến nay dù giá vàng bật tăng nhưng vẫn lỗ gần 2 triệu đồng một lượng.

Giá vàng sáng 28.3 tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần đạt 4.493 USD/ounce, cao hơn hôm qua khoảng 100 USD. Lực mua bắt đáy của các nhà đầu tư gia tăng sau đợt lao dốc xuống dưới 4.100 USD/ounce. Điều này hỗ trợ kim loại quý đi lên. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Mỹ - Isarel với Iran hiện đã bước sang tuần thứ 4 và lan rộng ra khắp Trung Đông. Giá dầu duy trì trên 110 USD/thùng bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn thời hạn để Iran mở lại Eo biển Hormuz sau khi Tehran bác bỏ đề xuất 15 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh. Thị trường đang theo dõi sát sao diễn biến tại eo biển Hormuz để tìm tín hiệu về sự gián đoạn hoặc hạ nhiệt căng thẳng.

Tác động của chiến sự lên nền kinh tế toàn cầu với giá năng lượng và phân bón tăng vọt, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Từ đó khiến nhiều nhà đầu tư không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đã loại hoàn toàn khả năng nới lỏng lãi của Mỹ trong năm 2026 so với kỳ vọng có hai lần giảm lãi trước khi chiến tranh bùng phát. Đây là nguyên nhân đẩy giá vàng giảm sâu trong những ngày qua.