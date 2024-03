Giá vàng hôm nay 14.3.2024: 'Bốc hơi' 1,5 triệu đồng từ đỉnh cao

Sáng 14.3, giá vàng trong nước tăng nhẹ so với cuối ngày hôm qua nhưng đã giảm mạnh so với đỉnh lịch sử. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 79 triệu đồng/lượng và bán ra 81 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với một ngày trước với mức kỷ lục 82,5 triệu đồng thì hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đã bốc hơi 1,5 triệu đồng. Trong khi đó, ngân hàng Eximbank mua vàng miếng SJC với giá 78,6 triệu đồng và bán ra 80,3 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng sau một ngày...

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm gần 1,4 triệu đồng sau một ngày khi giá mua xuống còn 67,4 triệu đồng, bán ra 68,7 triệu đồng. Giá vàng nhẫn trên thị trường đứng mức cao thuộc về Công ty Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) mua vào 67,88 triệu đồng và bán ra 69,38 triệu đồng.

Vàng miếng SJC bốc hơi 1,5 triệu đồng sau một ngày ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng trở lại lên 2.175,5 USD/ounce, cao hơn hôm qua 23 USD. Kim loại quý tăng khi đồng USD đi xuống. Đồng bạc xanh giảm giá sẽ giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư.

Giá vàng đã giảm từ đỉnh cao trong hai ngày trước sau khi báo cáo giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 2 tăng hơn dự báo. Lạm phát cao hơn dẫn đến áp lực lớn hơn đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong việc giữ lãi suất ở mức cao, ảnh hưởng tiêu cực tới các tài sản không mang lại lợi nhuận như vàng.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược vào việc hạ lãi suất vào tháng 6, ước tính có khoảng 65% khả năng xảy ra so với 72% trước khi có dữ liệu CPI, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Phát biểu trên CNBC, ông Bob Haberkorn, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho rằng tình hình hiện tại dành cho những nhà đầu cơ vàng. Nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, vàng tăng vọt, nếu họ không hạ lãi suất, sẽ có những lo ngại về lạm phát và điều đó có thể đẩy giá vàng tăng cao hơn.

Thị trường hiện tập trung chú ý doanh số bán lẻ của Mỹ, chỉ số giá sản xuất PPI và số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, tất cả dự kiến công bố vào ngày 14.3.