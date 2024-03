Giá vàng hôm nay 15.3.2024: Thế giới giảm, SJC tăng 400.000 đồng một lượng

Sáng 15.3, giá vàng trong nước tăng trở lại. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 79,4 triệu đồng/lượng và bán ra 81,4 triệu đồng, tăng 400.000 đồng so với hôm qua. Hay ngân hàng Eximbank mua vàng miếng SJC với giá 79,5 triệu đồng và bán ra 81,2 triệu đồng, tăng 900.000 đồng sau một ngày...

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào, lên 67,7 triệu đồng và tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, lên 68,95 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) mua vào 68,43 triệu đồng và bán ra 69,83 triệu đồng, tăng 450.000 đồng...

Giá vàng sáng 15.3 trong nước tăng dù thế giới đi xuống NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm xuống 2.164 USD/ounce, thấp hơn gần 12 USD so với hôm qua. Vàng đi xuống sau khi báo cáo về chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 2 được công bố. Theo đó, PPI tăng 0,6% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 0,3% của các chuyên gia và cũng vượt mức 0,3% của tháng 1. Nếu so với cùng kỳ, PPI tổng thể tăng 1,6%, là mức mạnh nhất kể từ tháng 9/2023. Loại trừ năng lượng và thực phẩm, PPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn dự báo tăng 0.2% từ các chuyên gia.

Một báo cáo khác của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh số bán lẻ hồi phục trong tháng 2 khi tăng 0,6% so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng 0,8%. Ngoài ra, theo dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm xuống 209.000 đơn trong tuần qua, tức giảm 1.000 đơn và thấp hơn dự báo...

Chỉ số PPI tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 2 và báo cáo trước đó về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 2 tăng hơn dự báo cho thấy lạm phát vẫn còn là vấn đề nhức nhối với nền kinh tế hàng đầu thế giới. Điều này sẽ gây áp lực để đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay. Nếu Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài thì vàng sẽ bất lợi hơn...