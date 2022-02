Giá vàng hôm nay 18.2.2022: SJC lập kỷ lục mới 63,5 triệu đồng/lượng

Đầu ngày 18.2, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 62,8 triệu đồng/lượng và bán ra 63,5 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 350.000 đồng ở chiều bán ra. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC do công ty này công bố. Còn vàng nhẫn 99,99 loại 1 - 2 chỉ được SJC mua vào 53,8 triệu đồng/lượng và bán ra 54,5 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 50.000 đồng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn vẫn duy trì ở mức cao gấp đôi so với trước, lên 700.000 đồng/lượng. Tại ngân hàng Eximbank, vàng miếng được mua vào với giá 62,95 triệu đồng/lượng và bán ra 63,45 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng so với hôm qua...

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao và đang xoay quanh 1.900 USD/ounce. So với sáng hôm qua, kim loại quý đã cộng thêm hơn 31 USD và đây là mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua. Giá vàng quốc tế nhảy vọt sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói mọi dấu hiệu đang cho thấy Nga có kế hoạch tấn công Ukraine. Cùng ngày, các phiến quân do Nga hậu thuẫn và các lực lượng Ukraine cáo buộc lẫn nhau rằng đã bắn đạn qua đường ngừng bắn ở miền đông Ukraine. Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco Metals cho biết trên Reuters rằng tình hình thực sự trở nên không chắc chắn và lo ngại tăng cao, vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn được giới đầu tư tin tưởng. Theo các nhà phân tích, nếu Nga thật sự tấn công Ukraine thì giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng cao.





Song song với động thái này, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 2% khi giá trái phiếu tăng do các nhà đầu tư đổ vốn vào tài sản này. Ngược lại, thị trường chứng khoán nhiều nơi lao dốc khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu trên diện rộng. Đóng cửa phiên 17.2, các chỉ số chính tại Phố Wall chìm sâu trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones trải qua ngày giảm mạnh nhất năm và đóng cửa sụt 622,24 điểm, tương ứng giảm 1,78% xuống 34.312,03 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 lao dốc 2,12% xuống 4.380,26 điểm và Nasdaq Composite giảm mạnh nhất gần 2,9% xuống còn 13.716,72 điểm.