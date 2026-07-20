Giá vàng hôm nay 20.7.2026: Thế giới giảm mạnh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC mỗi lượng 300.000 đồng, mua vào còn 144,2 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng. ACB giảm 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 144,3 triệu đồng, bán ra 147,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mỗi lượng 400.000 đồng, mua vào 144,7 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng...

Giá vàng nhẫn cũng giảm nhẹ 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 142,7 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 600.000 đồng, mua vào lên 142,7 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng giảm đầu tuần ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong sáng đầu tuần theo hình chữ V. Sau khi mở cửa, kim loại quý đã giảm mạnh 36 USD mỗi ounce, xuống 3.982 USD nhưng sau đó đột ngột quay đầu lên lại mức 4.009 USD, giảm 9 USD mỗi ounce. Hiện vàng vẫn giằng co quanh mức giá 4.000 USD/ounce. Các nhà phân tích lưu ý rằng kim loại quý này vẫn dễ bị tổn thương trước áp lực giảm giá hơn nữa do hành động quân sự leo thang ở Trung Đông làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Dù việc giá vàng điều chỉnh giảm gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại hồi tháng giêng đã phản ánh một lượng lớn tin xấu, nhưng bất ổn kéo dài có thể dẫn đến giá vàng giảm thêm nữa. Trong ngắn hạn, những rủi ro chính là lợi suất trái phiếu cao hơn, đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng giảm về việc cắt giảm lãi suất.

Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận ít thông tin công bố như quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng châu Âu (ECB), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, chỉ số PMI sơ bộ toàn cầu của S&P, doanh số bán nhà mới của Mỹ. Với một tuần gần đây có rất ít dữ liệu kinh tế, các nhà phân tích cho rằng thị trường sẽ đặc biệt nhạy cảm với các tin tức địa chính trị khi cuộc chiến ở Iran vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.