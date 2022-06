Giá vàng hôm nay 21.6.2022: Tăng giảm trong biên độ hẹp chờ thông tin

Vàng miếng SJC tăng 100.000 đồng mỗi lượng vào ngày 21.6, Eximbank mua vào 67,8 triệu đồng/lượng và bán ra 68,6 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng với giá 67,95 triệu đồng/lượng và bán ra 68,75 triệu đồng/lượng… Vàng SJC cao hơn thế giới lên 17,25 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý thế giới giảm nhẹ 3 USD/ounce vào sáng 21.6, xuống còn 1.841 USD/ounce. Giá vàng ngày 21.6 vẫn chưa thể xác định được xu hướng khi mức giá 1.850 USD/ounce chưa thể phá. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 20.6), vàng có lúc giảm xuống còn 1.836 USD/ounce. Vàng chờ những thông tin kinh tế trong tuần này để tìm hướng đi mới.

Theo số liệu của Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên Úc (DISER), nguồn cung vàng toàn cầu tăng 2,7% lên 4.791 tấn vào năm 2022 so với năm 2021 nhưng sẽ giảm những năm sau đó. Vào năm 2022, nguồn cung vàng phế liệu toàn cầu thấp hơn sẽ được bù đắp bởi sản lượng khai thác vàng cao hơn, nghiên cứu cho thấy. Giá vàng giảm và tình hình kinh tế của nhiều hộ gia đình được cải thiện có khả năng không khuyến khích việc bán đồ trang sức bằng vàng và do đó, nguồn cung vàng phế liệu được dự báo sẽ giảm 2% xuống còn 1.127 tấn vào năm 2022. Mặt khác, sản lượng khai thác vàng trên thế giới được dự báo sẽ tăng 3,7% lên 3.692 tấn vào năm 2022, nhờ sản lượng tăng ở Úc, Canada, Mỹ và Papua New Guinea (PNG).





Một dự án tại Úc ​​sẽ đưa sản lượng khai thác vàng của nước này lên 305 tấn vào năm 2022. Sản lượng ở Canada và Mỹ được dự báo sẽ tăng 19% và 9,8% tương ứng là 225 tấn và 201 tấn vào năm 2022. Sản lượng ở PNG dự báo sẽ tăng 31% lên 55 tấn vào năm 2022, nhờ vào việc khởi động lại mỏ vàng Porgera. Sau năm 2022, nguồn cung vàng thế giới dự kiến ​​sẽ giảm với tốc độ trung bình hằng năm là 0,7%, đạt 4.630 tấn vào năm 2027. Động lực giảm sẽ là hoạt động tái chế vàng giảm.

Nguồn cung vàng phế liệu dự kiến ​​sẽ giảm với tốc độ trung bình hằng năm 4,6% trong giai đoạn triển vọng, xuống còn 888 tấn vào năm 2027, do giá vàng giảm không khuyến khích việc bán vàng tại các thị trường tiêu thụ đồ trang sức lớn như Trung Quốc và Ấn Độ. Bù lại sản lượng khai thác vàng toàn cầu sẽ tăng ròng khi các mỏ mới đi vào hoạt động và việc mở rộng mỏ diễn ra; sản lượng dự báo sẽ tăng cho đến năm 2024, đạt 3.767 tấn, trước khi giảm xuống 3.737 tấn vào năm 2027.

Sự sụt giảm sản lượng trong hai năm cuối cùng của giai đoạn triển vọng sẽ là do việc đóng cửa các mỏ vàng không sinh lời ở nhiều nơi trên thế giới, thêm vào đó lợi nhuận sẽ bị siết chặt do chi phí sản xuất tăng và giá giảm. Sản lượng vàng ở Úc dự kiến ​​sẽ tăng cho đến năm 2025 - 2026, được thúc đẩy bởi việc mở rộng mỏ và các dự án mới sắp được đưa vào hoạt động. Các dự án mới ở Canada, Chile, Brazil và Argentina có khả năng tăng sản lượng vàng ở Bắc Mỹ và Trung và Nam Mỹ lần lượt là 124 và 82 tấn vào năm 2026. Tuy nhiên, DISER cho rằng việc tiếp tục thực hiện các quy định nghiêm ngặt về môi trường và củng cố ngành sẽ khiến sản lượng vàng ở Trung Quốc - nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới - giảm trong thời gian tới.