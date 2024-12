Giá vàng hôm nay 21.12.2024: Bật tăng hơn nửa triệu đồng

Sáng 21.12, giá vàng thế giới bật tăng trở lại. Hiện giá vàng ở mức 2.623,4 USD/ounce, tăng gần 33 USD so với hôm qua. Trong nước, giá vàng cũng tăng theo. Cụ thể, Công ty Phú Quý mua vàng miếng SJC ở mức 82,4 triệu đồng/lượng và bán ra 84,4 triệu đồng, tăng 600.000 đồng so với hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn được tăng 700.000 đồng khi Phú Quý mua vào 82,9 triệu đồng và tăng 800.000 đồng ở chiều bán ra, lên 84,4 triệu đồng...

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng vẫn neo ở mức 2 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn thấp hơn, chỉ ở mức 1,5 triệu đồng.

Giá vàng sáng 21.12 tăng hơn nửa triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Thị trường thế giới phiên cuối tuần chứng kiến giá USD giảm từ mức đỉnh 2 năm trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm từ mức đỉnh trong hơn 6 tháng.. Điều này làm vàng trở nên ít đắt đỏ hơn. Hôm qua, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - trong tháng 11 được công bố cho thấy PCE chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ, đều thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo của các chuyên gia.

Loại trừ thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi cũng tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, cả hai chỉ số đều thấp hơn dự báo 0,1 điểm phần trăm. Các quan chức Fed thường cho rằng chỉ số lõi là thước đo tốt hơn về xu hướng lạm phát dài hạn vì nó loại trừ các mặt hàng biến động như xăng dầu và thực phẩm.

Ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, phát biểu trên CNBC rằng không chỉ dữ liệu PCE, dữ liệu thu nhập cá nhân và dữ liệu chi tiêu cá nhân đều thấp hơn dự báo. Vì vậy mọi người quay trở lại thị trường vàng...