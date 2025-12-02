Giá vàng hôm nay 2.12.2025: Giảm đồng loạt

Giá vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 152,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào, xuống 153,3 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm mỗi lượng vàng 600.000 đồng, mua vào 151,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng… Như vậy, vàng miếng SJC đã giảm 1,1 triệu đồng/lượng sau khi đạt mức cao kỷ lục vào ngày hôm trước.

Giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 - 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 150,6 triệu đồng, bán ra 153,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 150,3 triệu đồng, bán ra 152,9 triệu đồng…

Vàng miếng SJC giảm từ mức đỉnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm 24 USD mỗi ounce, xuống 4.208 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 1.12), kim loại quý thế giới có lúc lên 4.260 USD/ounce. Hoạt động bán vàng chốt lời khi giá gia tăng. Trong tuần này, thị trường chờ đợi loạt thông tin quan trọng gồm báo cáo việc làm ADP tháng 11 vào thứ 4 và chỉ số PCE tháng 9 dự kiến công bố vào thứ 6. Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell thu hút nhiều chú ý, được kỳ vọng mang đến gợi mở về định hướng chính sách sắp tới. Ngoài ra, khả năng nước Mỹ có một Chủ tịch Fed mới với quan điểm mềm mỏng hơn càng củng cố kỳ vọng giá vàng duy trì chiều hướng tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã quyết định lựa chọn cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo và kỳ vọng người được ông đề cử sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất. Cố vấn Kinh tế trưởng của ông Trump, Kevin Hassett, được xem là ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm Chủ tịch Fed hiện tại. Nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5. Việc ông Hassett trở thành Chủ tịch Fed mới sẽ là một tín hiệu tích cực cho giá kim loại quý.