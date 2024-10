Giá vàng hôm nay 23.10.2024: Vàng nhẫn tiếp tục tăng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào với giá 86,3 triệu đồng, bán ra 87,7 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng giá vàng nhẫn thêm 200.000 đồng, mua vào với giá 86,8 triệu đồng, bán ra 87,8 triệu đồng…

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC đứng yên ở mức cao sau khi tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng trong 2 ngày đầu tuần. Các đơn vị như Công ty SJC, Công ty PNJ, Doji… mua vàng miếng với giá 87 triệu đồng, bán ra 89 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn 1 - 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đứng yên ở mức cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng thêm 10 USD/ounce, lên 2.742 USD, mức cao kỷ lục mới mà kim loại quý lập được trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 22.10) ở mức 2.747 - 2.748 USD/ounce. Vàng đã đổ xô mọi kỷ lục trong thời gian gần đây khi những lo ngại về căng thẳng chính trị gia tăng, những vấn đề liên quan đến bầu cử tại Mỹ hay triển vọng các ngân hàng trung ương hạ lãi suất tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mua vào kim loại quý này. Kể từ đầu năm đến nay, vàng được coi là hàng rào chống lại sự bất ổn về địa chính trị, kinh tế và tăng hơn 32%.

Vàng miếng SJC cán mốc 90 triệu đồng

Trọng tâm đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư trong tuần này là cuộc họp BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi). Hãng thông tấn Associated Press cho biết cuộc họp của khối BRICS gồm các nền kinh tế đang phát triển "nhằm mục đích cân bằng lại trật tự thế giới do phương Tây lãnh đạo". Một trong những mục tiêu chính của nhóm là tránh xa thương mại toàn cầu do đồng đô la Mỹ thống trị, được gọi là "phi đô la hóa". Điều này có lợi cho thị trường vàng, là nơi trú ẩn an toàn.