Công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng SJC thêm 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 133 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ giá mua vào 129,5 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng… Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty Phú Quý ở mức 129,5 triệu đồng, bán ra 133,5 triệu đồng. Công ty Ancarat mua vào với giá 129 triệu đồng, bán ra 134 triệu đồng… Dù vàng tăng giá nhưng những người mua vàng tuần trước vẫn lỗ từ 1-3 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước ở mức 2 - 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 25 USD mỗi ounce, lên 3.661 USD. Đà tăng này khiến mức giảm của kim loại quý trong một tháng qua xuống còn 8,3%. Vàng tăng giá khi hoạt động mua vào ở mức giá thấp được kích hoạt, trong khi dữ liệu kinh tế không đưa ra nhiều định hướng khi hoạt động trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ đều chậm lại nhưng vẫn khá ổn định.

S&P Global công bố báo cáo rằng Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) tổng hợp sơ bộ của họ đã giảm xuống 54,6 trong tháng 11, giảm so với mức 55,9 của tháng 10. Chỉ số tổng hợp này đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng. Xét theo các thành phần của báo cáo, chỉ số PMI ngành sản xuất đã giảm xuống 54,5 trong tháng này, giảm so với mức 54,9 của tháng 10. Hoạt động sản xuất đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, nhưng mức giảm này phù hợp với dự báo chung. Trong khi đó, chỉ số PMI ngành dịch vụ giảm xuống 54,7 trong tháng 11, thấp hơn so với mức 56,1 của tháng 10. Dữ liệu này không đạt kỳ vọng, vì các nhà kinh tế dự báo mức giảm nhỏ hơn, xuống còn 55,6.

Tuy nhiên, ông Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis cảnh báo các nhà đầu tư rằng thị trường vẫn có thể giảm thêm nữa do lãi suất cao hơn, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và nhu cầu đầu tư suy yếu tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý này. Giá vàng có thể giảm xuống 3.340 đô la một ounce vào tháng giêng do thị trường phải đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng từ chính sách tiền tệ thắt chặt và nhu cầu vàng vật chất giảm sút. Trở ngại lớn nhất vẫn là Cục Dự trữ Liên bang, khi áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất cho đến cuối năm nay và sang năm 2027.