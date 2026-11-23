Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 130 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng miếng SJC 500.000 đồng, lên 130 triệu đồng; trong khi giá bán tăng 1 triệu đồng, lên 134,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng, mua vào lên 129,5 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC duy trì ở mức cao, 4,5 - 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào 129,5 triệu đồng, bán ra 133,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 128,8 triệu đồng, bán ra 134,8 triệu đồng…

Giá vàng tăng nhanh trở lại ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng mạnh 78 USD mỗi ounce vào đầu tuần, lên 3.618 USD. Vàng lấy lại 2,2% chỉ trong mấy giờ, kéo ngắn mức giảm giá trong vòng một tháng qua còn 10%. Sự bán tháo của nhà đầu tư đối với kim loại quý vào cuối tuần qua đã làm giá sụt giảm mạnh chưa từng có trong 8 tháng trở lại đây. Điều này đã phần nào kích hoạt lực mua bắt đáy trên thị trường.

Thị trường vẫn đang tập trung vào những thông tin liên quan đến cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 8 - 9.12. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed tuần qua cho thấy gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều dự đoán sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất, trong khi lạm phát dai dẳng vẫn là mối quan ngại chính. Tuy nhiên, các đánh giá tương lai mới nhất cho thấy kỳ vọng về mức tăng 50 điểm cơ bản đã giảm đáng kể, với thị trường tiếp tục ủng hộ mức tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 12. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 10 điểm cơ bản xuống còn 4,94%, mức thấp nhất trong vài tuần, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm xuống còn 4,65%.

Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận những thông tin công bố đáng chú ý. Đó là dữ liệu lạm phát PCE, các cuộc khảo sát quan trọng về ngành sản xuất, niềm tin người tiêu dùng và số liệu GDP quý 3 lần 2, chỉ số PMI sản xuất sơ bộ toàn cầu của S&P, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ.