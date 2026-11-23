Vừa mua vàng, lỗ ngay 5 - 5,5 triệu đồng/lượng

Chưa bao giờ chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC lại lớn như hiện nay, lên 5 triệu đồng/lượng. Cuối tuần qua, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Doji mua vào vàng miếng với giá 128,5 triệu đồng, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào thấp hơn, ở mức 128,3 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 133,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 128 triệu đồng, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng… Tương tự, vàng nhẫn cũng có mức chênh giữa giá mua và bán tăng lên 4 - 5 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 128,3 triệu đồng, bán ra 133,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 128 triệu đồng, bán ra 132 triệu đồng; Công ty Doji mua vào 128 triệu đồng, bán ra 133 triệu đồng/lượng…

Khoảng cách này khiến người mua chỉ từ lỗ đến lỗ; vừa mua vào là lỗ ngay mức chênh lệch 5 - 5,5 triệu đồng/lượng. Trường hợp giá vàng tăng mạnh 3 - 4 triệu đồng/lượng trong ngày, người mua vẫn lỗ 1- 2 triệu đồng/lượng. Cũng vì thế, dù vàng đang ở vùng giá thấp nhất từ đỉnh, nhiều người vẫn bàng quan với kim loại quý.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 23 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chị Quỳnh Hương (TP.Hà Nội) có thói quen mua vàng để dành khi có tiền nhàn rỗi. Mấy năm qua, giá vàng biến động quá mạnh khiến chị ngại ngần. Đến thời điểm hiện tại, thấy giá vàng giảm mạnh, chị cũng nhấp nhổm muốn mua vào. Thế nhưng tính toán tới lui, chị khựng lại vì "tính ra mua 1 lượng sẽ chấp nhận mức lỗ ngay 5 - 5,5 triệu đồng. Như vậy, giá mua vàng có tăng từ 5 - 5,5 triệu đồng/lượng trong thời gian tới thì mới có thể hòa vốn. Trước đây, thỉnh thoảng có lúc vàng tăng 5 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày hay vài giờ. Thế nhưng từ nhiều tháng qua, giá vàng biến động khá chậm cả chiều tăng hay giảm. Để có mức tăng 5 triệu đồng/lượng này chắc chờ đến "mùa quýt", chị nói.

Thực tế, thời gian qua nhiều người rơi vào tình trạng "bắt đáy đứt tay". Chị Hà An (TP.HCM) kể, khi giá vàng giảm từ 192 triệu đồng/lượng xuống 183 triệu đồng/lượng, chị đã nhanh chóng mua thêm. Nhưng sau đó vàng lại giảm thêm mấy chục triệu đồng mỗi lượng, chị tiếp tục bắt đáy lần 2 để quân bình giá. Ai ngờ giá kim loại quý vẫn tiếp tục giảm. Chị Hà An ngán ngẩm nói, việc mua bình quân giá không ăn thua nên giờ "xin được đứng ngoài".

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu thừa nhận, chỉ tính riêng mức chênh lệch từ 5 - 5,5 triệu đồng/lượng này, người mua vàng đã phải lỗ ngay 3,7 - 4%. "Khi chênh lệch giữa giá mua và bán quá cao thì dù có nhận định đúng xu hướng tăng giá của kim loại quý thì cũng chưa chắc đã có lời", ông Hiếu nói thẳng và khẳng định, người mua vàng thời điểm này sẽ đối mặt với mức rủi ro cao.

Trong giai đoạn thị trường biến động, mức chênh lệch khoảng 1 triệu đồng/lượng vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, từ 1 - 3 triệu đồng/lượng đã là cao, còn từ 3 triệu đồng trở lên là rất cao. Hiện nay, mức chênh lệch lên đến khoảng 5 triệu đồng/lượng cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh vàng đang đánh giá rủi ro thị trường rất lớn và chuyển phần rủi ro đó sang người mua. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu

Theo ông Nguyễn Trí Hiếu, mức chênh lệch lên tới 5 - 5,5 triệu đồng/lượng hiện nay là quá cao. "Trong giai đoạn thị trường biến động, mức chênh lệch khoảng 1 triệu đồng/lượng vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, từ 1 - 3 triệu đồng/lượng đã là cao, còn từ 3 triệu đồng trở lên là rất cao. Hiện nay, mức chênh lệch lên đến khoảng 5 triệu đồng/lượng cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh vàng đang đánh giá rủi ro thị trường rất lớn và chuyển phần rủi ro đó sang người mua", ông Hiếu giải thích và khẳng định: Khi mức chênh lệch lên tới 5 - 5,5 triệu đồng/lượng, vàng không còn là tài sản phù hợp để mua bán ngắn hạn theo biến động từng phiên. Đặc biệt, nếu giá vàng thế giới đảo chiều, người mua có thể chịu đồng thời thiệt hại kép, đó là mức giảm cộng thêm chênh lệch mua - bán tiếp tục duy trì ở mức cao. Chưa kể, giá vàng trong nước cũng đang cao hơn thế giới lên 23 triệu đồng/lượng. Nghĩa là người mua vàng đối diện với rủi ro kép.

Sức mua yếu, thị trường ảm đạm

Thị trường vàng bạc đá quý thường khá sôi động vào những tháng cuối năm. Thế nhưng năm nay, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội mỹ nghệ kim hoàn TP.HCM, thông tin sức mua rất kém và thị trường vô cùng ảm đạm.

Mặc dù các tiệm vàng vẫn mở cửa hoạt động bình thường, nhưng hầu như không có người đến mua bán. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trung tâm rơi vào cảnh cả ngày, thậm chí cả tuần không có một người khách. Các khu vực kinh doanh sầm uất ở trung tâm đều vắng tanh cả ban ngày lẫn ban đêm. "Nguyên nhân xuất phát từ tâm lý hoang mang của khách hàng sau cuộc khủng hoảng trên thị trường kim cương, từ đó lây lan và tác động tiêu cực sang tâm lý chung của người tiêu dùng đối với thị trường vàng. Sức mua quá thấp, các tiệm vàng phải duy trì biên độ cao để đảm bảo lợi nhuận khi lượng giao dịch quá ít", ông Nguyễn Văn Dưng thừa nhận. Báo cáo quý 3 của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu vàng nữ trang tại Việt Nam trong quý 3/2026 giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời nhu cầu vàng thỏi và vàng xu cũng giảm 23%.

Theo ông Nguyễn Trí Hiếu, cung - cầu trên thị trường hiện cũng lệch pha. Những người nắm giữ vàng đang chịu mức lỗ lớn, lên 50 - 60 triệu đồng/lượng nên việc cắt lỗ lúc này đã khá muộn. Người có vàng thì không muốn bán ra ở vùng giá thấp. Trong khi đó ở chiều mua, một số người có ý định bắt đáy lại băn khoăn không biết đã tới đáy chưa. Ai cũng thủ thế khiến cho thị trường rơi vào cảnh chợ chiều, đóng băng.

Ông Nguyễn Trí Hiếu lý giải: Nguyên nhân chính dẫn đến vàng giảm mạnh tuần qua xuất phát từ lập trường ngày càng cứng rắn (diều hâu) của các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc duy trì lãi suất cao để chống lạm phát. Đồng thời làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ buộc nhiều quỹ đầu tư phải thanh lý các vị thế vàng đang có lãi để bù đắp ký quỹ (margin call) cho danh mục chứng khoán. Mức giá 3.500 USD/ounce của vàng thế giới đang được xem là mức hỗ trợ tâm lý. Trong trường hợp mức giá này bị xuyên thủng khi USD mạnh lên, cộng với lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao, giá vàng có thể sẽ còn giảm sâu hơn. Tuy nhiên, vàng vẫn có những yếu tố hỗ trợ, đặc biệt là nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn rất mạnh. Trong đó, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil vẫn có nhu cầu nắm giữ vàng. Chính những yếu tố này tiếp tục tạo lực hỗ trợ cho thị trường vàng.

"Từ nay đến cuối năm, nhu cầu vàng có thể tăng lên, đặc biệt vào dịp lễ, tết. Đây cũng là đặc thù của thị trường Việt Nam, qua đó có thể tác động tích cực đến giá vàng. Chênh lệch giữa giá mua và bán có thể sẽ được thu hẹp khi các công ty mua vàng tăng lên, có nguồn đáp ứng nhu cầu cuối năm", ông Nguyễn Trí Hiếu cho hay.