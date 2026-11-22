Sáng 22.11, giá vàng ghi nhận mức giảm sâu suốt một tuần. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra 133,5 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng được SJC tăng lên 5 triệu đồng nên người mua lỗ đến 9 triệu đồng/lượng sau một tuần. Trong khi đó, giá vàng nhẫn ở nhiều công ty được giảm mạnh hơn ở chiều mua vào, khiến chênh lệch giá mua - bán bị đẩy lên rất cao. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 6 triệu đồng ở chiều mua vào sau một tuần, xuống 127,3 triệu đồng và giảm 4 triệu đồng ở chiều bán ra, còn 133,3 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC tăng lên mức kỷ lục 6 triệu đồng/lượng nên tổng cộng người. mua đã bị lỗ 10 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng liên tục lao dốc khiến người mua lỗ nặng sau một tuần ẢNH: ĐAN THANH

Tập đoàn Doji cũng giảm 5,5 triệu đồng ở chiều mua mua vàng nhẫn, xuống 128 triệu đồng và giảm 4 triệu đồng ở chiều bán ra, còn 133 triệu đồng. Tại Doji, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tăng lên 5 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 9,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng lao dốc mạnh trong tuần, xuống 3.537 USD/ounce, thấp hơn cuối tuần trước 346 USD, tương ứng giảm hơn 9%. Thậm chí có thời điểm, kim loại quý rơi về sát mức 3.502 USD/ounce - ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 9.2025. Với đà lao dốc này, nhiều nhà phân tích lẫn nhà đầu tư cá nhân tiếp tục bi quan về xu hướng giá vàng trong tuần tới. Kết quả cuộc khảo sát của Kitco News với 15 nhà phân tích Phố Wall thì có đến 9 người, chiếm 60% nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục giảm; có 4 chuyên gia, tương ứng 27% nghĩ rằng vàng sẽ bật tăng trở lại và còn 2 người, tương ứng 13% nói vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, kết quả khảo sát trực tuyến của Kitco News thu hút 207 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì cũng có 95 người, chiếm 46% nhận định vàng sẽ giảm trong tuần tới; ngược lại, có 74 người, tương đương 36% cho rằng vàng sẽ tăng và 38 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 18%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.