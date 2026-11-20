Sáng nay (20.11), giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh theo đà lao dốc của thế giới. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng xuống 131,2 triệu đồng/lượng, bán ra còn 134,2 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, Công ty Phú Quý cũng giảm 2 triệu đồng, đưa chiều mua vào xuống 131,2 triệu đồng và bán ra 134,2 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm mạnh. Chẳng hạn, Công ty SJC giảm 2 triệu đồng khi mua vào còn 130 triệu đồng, bán ra 134 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 1,3 triệu đồng mua vào 131,2 triệu đồng, bán ra 134,2 triệu đồng...

Giá vàng sáng 20.11 lao dốc mạnh xuống 134 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới lao dốc xuống 3.585 USD/ounce, giảm 160 USD sau một ngày. Kim loại quý xuống mức thấp nhất trong hơn 14 tháng qua khi tiếp tục chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên. Theo Reuters, thị trường hiện hoàn toàn tính đến khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 do lạm phát dai dẳng. Biên bản cuộc họp FOMC tháng trước cho thấy gần như tất cả quan chức Fed đều cho rằng lãi suất sẽ cần tăng cao hơn. Trong khi đó, chỉ số USD-Index đã chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 4.2025 đến nay khiến các mặt hàng định giá bằng đồng bạc xanh như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ những đồng tiền khác. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch nhận định xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 là 94%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản là 6%. Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng.

Thêm vào đó, chứng khoán Mỹ liên tục đi xuống khi làn sóng bán ra cổ phiếu công nghệ như Nvidia, Micron Technology, Microsoft và Meta Platform... Điều này khiến cho áp lực bán ra trên thị trường kim loại cũng gia tăng để nhà đầu tư có thể bù đắp lượng tiền bị thiếu hụt trong các giao dịch ký quỹ. Đóng cửa phiên 19.11 (rạng sáng 20.11 theo giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite - tập trung cổ phiếu công nghệ - giảm 2,25%, xuống 23.879,20 điểm; S&P 500 mất 2,02% xuống 7.175,83 điểm và Dow Jones giảm 2,19%, tương đương hơn 1.101 điểm xuống còn 49.097,06 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm nay, Dow Jones đóng cửa dưới mốc 50.000 điểm.