Ngân hàng Nhà nước thanh tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng trong tháng 11

Tại công văn số 10488 vừa được gửi tới các ngân hàng nhà nước chi nhánh khu vực, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng ngay trong tháng 11.

NHNN yêu cầu các chi nhánh khu vực căn cứ nguồn lực hiện có, kết quả theo dõi, quản lý, giám sát và tình hình thực tế về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng để lập các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề về việc chấp hành quy định và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất.

Công văn cũng nêu rõ, trên cơ sở kết luận, các đơn vị phải kịp thời nhận diện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo thanh tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng ngay trong tháng 11 ẢNH: GIA HÂN

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nhiều lần chỉ đạo yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm mặt bằng lãi suất. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cầu các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính - tiền tệ.

Cùng đó, giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5 - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Thực hiện chỉ đạo này, theo báo cáo gần nhất của Ngân hàng Nhà nước, tới đầu tháng 11, toàn bộ 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất niêm yết tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm.

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng 100% vốn nước ngoài phổ biến giảm 0,5 điểm phần trăm; khối ngân hàng thương mại cổ phần giảm mạnh hơn, từ 0,5 đến 0,7 điểm phần trăm.

Tính chung toàn thị trường, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới vào cuối tháng 10 đã giảm khoảng 0,4 điểm phần trăm so với giữa tháng.

Ở đầu ra, theo tổng hợp của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), lãi suất cho vay đối với các giao dịch mới bình quân đã giảm khoảng 0,2 đến 0,5 điểm phần trăm. Tính đến đầu tháng 11, hơn 20 tổ chức tín dụng đã công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2 điểm phần trăm/năm. Một số đơn vị giảm sâu tới 3 - 3,25 điểm phần trăm/năm. Tổng quy mô các gói cho vay giảm lãi suất được công bố đạt khoảng 463.500 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy, lãi suất huy động của nhiều ngân hàng vẫn đang cao hơn 1 - 3% so với biểu niêm yết thông qua các hình thức ưu đãi mã nhân viên hoặc trên ứng dụng ngân hàng. Theo các chuyên gia, tốc độ tăng trưởng của vốn cho vay vẫn đang cao hơn vốn huy động nên các ngân hàng vẫn trong tình trạng "khát vốn".

Trong các văn bản chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã nêu rõ, cơ quan quản lý sẽ theo dõi số liệu bình quân của các giao dịch phát sinh mới thông qua hệ thống báo cáo thống kê.

Trường hợp không thực hiện chỉ đạo, ngân hàng có thể bị áp dụng biện pháp xử lý nghiêm, bao gồm xem xét giảm hoặc giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm tới.

Để bơm thêm thanh khoản tiền đồng vào hệ thống ngân hàng, mới đây nhất, Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ mua USD giao ngay từ ngân hàng thương mại 2 lần mỗi tuần vào thứ 3 và thứ 4, bắt đầu từ hôm nay 11.11, với giá 25.500 đồng một USD. Động thái mới của cơ quan điều hành được kỳ vọng sẽ giảm áp lực huy động vốn và tạo cơ sở hạ nhiệt mặt bằng lãi suất tiết kiệm lẫn cho vay một cách thực chất trong những tháng cao điểm cuối năm.