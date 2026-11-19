Sáng 19.11, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng 133,7 triệu đồng/lượng, bán ra 136,7 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, Công ty Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra đối với vàng miếng SJC, còn 136,7 triệu đồng trong khi chiều mua vào giữ nguyên 133,3 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm. Chẳng hạn, Công ty SJC giảm 500.000 đồng khi mua vào còn 132,5 triệu đồng, bán ra 136,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 200.000 đồng mua vào 133,3 triệu đồng, bán ra 136 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 19.11 tiếp tục lao dốc ẢNH: TNO

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, xuống 3.746 USD/ounce, thấp hơn một ngày trước 77 USD. Thậm chí có thời điểm, giá vàng rơi xuống 3.734 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày cuối tháng 9.2025.

Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng đợt bán tháo phản ánh áp lực ngày càng lớn từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và khả năng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục thắt chặt. Biên bản cuộc họp ngày 27 - 28.10 của Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã được công bố hôm qua cũng cho thấy gần như tất cả thành viên tham dự nhận định rằng, việc tiếp tục nâng biên độ mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang nhiều khả năng sẽ là phù hợp "nhằm bảo đảm lạm phát kịp thời quay trở lại mục tiêu 2%". Biên bản cuộc họp cũng cho thấy hai nhà hoạch định chính sách cho rằng mức tăng "hơn 25 điểm cơ bản" có thể là cần thiết vào tháng 12 nếu số liệu lạm phát sắp công bố diễn biến bất lợi...

Cùng chiều sụt giảm như vàng, thị trường chứng khoán Mỹ cũng lao dốc. Đóng cửa phiên 18.11 (rạng sáng 19.11 theo giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 561,25 điểm, tương đương 1,11%, xuống 50.198,17 điểm; chỉ số S&P 500 mất 0,23%, còn 7.323,63 điểm. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của chỉ số này, đồng thời là chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 6. Riêng Nasdaq Composite tăng 0,42%, lên 24.429,88 điểm. Trong đó, cổ phiếu Nvidia giảm 2,9%, đảo chiều so với mức tăng trước đó, dù lợi nhuận và doanh thu quý 3 của công ty vượt dự báo của giới phân tích. Nvidia cũng nâng dự báo doanh thu cho năm tài chính kết thúc vào tháng 1.2028, với mức tăng trưởng dự kiến 75% so với cùng kỳ năm trước. Đây là báo cáo tài chính đầu tiên của nhà sản xuất chip này kể từ khi Jensen Huang từ chức CEO vào tuần trước.