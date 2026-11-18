Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 134,2 triệu đồng, bán ra 137,2 triệu đồng. Vàng miếng SJC trở về mức thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây. ACB giữ giá vàng miếng SJC ngày thứ 2 liên tiếp, mua vào 135 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 136 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 134 triệu đồng, bán ra 137,2 triệu đồng… Những người mua vàng trong 2 tuần qua liên tục lỗ, mức cao nhất lên hơn 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng mất 300.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 133 triệu đồng, bán ra 137 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 134 triệu đồng, bán ra 137 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC ở mức thấp nhất trong vòng nhiều tháng qua ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm mạnh, mất 28 USD mỗi ounce, xuống 3.823 USD, có thời điểm xuống 3.808 USD. Vàng giảm khi các nhà đầu tư đánh giá tình hình chi tiêu tiêu dùng của Mỹ chậm lại và khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Giá vàng vẫn ở gần mức thấp nhất trong hơn một năm, trong khi giá bạc phục hồi sau đợt bán tháo.

Bộ Thương mại Mỹ công bố báo doanh số bán lẻ và dịch vụ ăn uống tháng 10 tăng 0,2% lên 748,2 tỉ USD, chậm hơn so với mức tăng 0,8% của tháng 9 và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Các số liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đã giảm bớt sau hiệu suất tương đối mạnh mẽ của tháng 9, có khả năng làm giảm bớt một số áp lực lạm phát do cầu tăng. Tuy nhiên, các báo cáo lạm phát của người tiêu dùng và nhà sản xuất mạnh hơn dự kiến vào tuần trước, cùng với mức tăng 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, tiếp tục củng cố khả năng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed.

Vàng khó duy trì được đà tăng bất chấp đồng đô la yếu hơn và một đợt bán tháo trên diện rộng khác trên thị trường chứng khoán, trong khi bạc thu hút hoạt động mua vào sau đợt giảm giá gần đây.