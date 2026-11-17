Người dự cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Bảo hiểm tiền gửi năm 2026" làm bài trắc nghiệm ngay trên điện thoại hoặc máy tính tại http://cuocthi.div.gov.vn. Mỗi tuần có giải riêng; ai thi đủ cả ba tuần sẽ được xét giải chung cuộc. Người tham gia trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong tối đa 15 phút, mỗi câu đúng được 10 điểm. Mỗi tuần được thi tối đa 3 lượt để cải thiện kết quả; hệ thống tự động ghi nhận lượt có điểm cao nhất làm kết quả đại diện của tuần đó.

Cuộc thi về Bảo hiểm tiền gửi với giải thưởng cao nhất 40 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Người dự thi gồm công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (tính đến thời điểm dự thi), người nước ngoài có tiền gửi tại tổ chức tham gia BHTG ở Việt Nam. Ban Tổ chức khuyến khích cán bộ, nhân viên, người lao động các tổ chức tham gia BHTG và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc. Thành viên Ban tổ chức và cán bộ, nhân viên, người lao động của BHTGVN không tham gia dự thi.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải chung cuộc (1 giải nhất 40 triệu đồng, giải nhì 20 triệu đồng, một giải ba 10 triệu đồng, ba giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng). Giải mỗi tuần gồm 1 giải nhất 3 triệu đồng, 2 giải nhì 1 triệu đồng mỗi giải, ba giải ba mỗi giải 500.000 đồng. Ngoài ra còn có hạng mục giải phong trào.

Song song với phần thi trắc nghiệm, Ban tổ chức tiếp nhận bài viết từ ngày 23.11 đến hết ngày 13.12. Bài viết bằng tiếng Việt, không quá 2.000 từ, tải lên dưới định dạng PDF (dung lượng dưới 20MB) tại mục Hoạt động hưởng ứng/Bài viết tự luận trên website cuộc thi. Việc gửi bài không phải điều kiện dự thi và không được cộng điểm. BHTGVN sẽ chọn các bài có chất lượng để biên tập, đăng tải trên website và các kênh chính thức, ghi tên tác giả và chi trả nhuận bút theo quy định.