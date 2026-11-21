Sáng 21.11, đà giảm của giá vàng vẫn chưa dừng lại. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng xuống 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra 133,5 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC giữ ở mức 5 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC được mua vào ở mức 127,3 triệu đồng và bán ra 133,3 triệu đồng, giảm mạnh 2,7 triệu đồng ở chiều mua nhưng chỉ giảm 700.000 đồng ở chiều bán ra. Điều này đẩy chênh lệch mua - bán vàng nhẫn SJC lên kỷ lục với 6 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vào sẽ lỗ ngay 6 triệu đồng, tương ứng lỗ gần 4,5% bất chấp vàng đứng yên.

Giá vàng sáng 21.11 tiếp tục lao dốc và chênh lệch mua bán lên kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, Công ty Phú Quý giảm 3,2 triệu đồng ở chiều mua vào vàng nhẫn, xuống 128 triệu đồng và bán ra chỉ giảm 1 triệu đồng, xuống 133,2 triệu đồng. Điều này cũng đưa chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại Phú Quý tăng lên 5,2 triệu đồng thay vì mức 3 triệu đồng như trước đó.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống 3.537 USD/ounce, mất 48 USD so với hôm qua. Làn sóng bán ra trên thị trường kim loại quý lẫn thị trường chứng khoán kéo vàng xuống mức thấp nhất trong 14 tháng qua. Thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo trong phiên 20.11, sau khi đợt IPO của Anthropic không thể khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào xu hướng đầu tư AI. Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc với Nasdaq Composite, chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm 5,28% trong khi S&P 500 giảm 3,7% và Dow Jones mất 1,93%.

Nhiều nhà phân tích quốc tế nhận định đồng USD mạnh hơn và triển vọng lạm phát tiếp tục ở mức cao, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất là những yếu tố đều gây bất lợi cho giá vàng. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 lên tới 96%, cao hơn mức 92% hôm giữa tuần. Thậm chí, ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định trên CNBC rằng trong một vài phiên tới, giá vàng vẫn có thể giảm sâu hơn đáng kể. Tuy nhiên, xét về thời điểm, nhiều khả năng thị trường vàng và bạc sẽ sớm tìm được vùng đáy...



