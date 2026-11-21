Rủi ro giá tăng cao

Giá vàng ngày 20.11 giảm về mức thấp nhất trong năm. Các công ty kinh doanh vàng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC từ 2 - 4 triệu đồng mỗi lượng, trong đó giá mua vào giảm mạnh hơn bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Doji giảm mạnh giá mua vàng miếng SJC 4 triệu đồng mỗi lượng, xuống còn 129,2 triệu đồng, bán ra giảm 2 triệu đồng, còn 134,2 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 3 triệu đồng mỗi lượng chiều mua vào, xuống còn 128,8 triệu đồng; trong khi bán ra giảm 2 triệu đồng, còn 134,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý 3 lần giảm giá mua tổng cộng 3,8 triệu đồng, xuống còn 128,7 triệu đồng; trong khi chiều bán ra chỉ giảm 2 triệu đồng, còn 134,2 triệu đồng… Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng SJC tăng lên 5 - 5,5 triệu đồng/lượng, cao hơn mức thông thường 3 triệu đồng/lượng trước đó.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới ẢNH: NGỌC THẠCH

Các công ty kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh giá vàng nhẫn 4 số 9 giảm sâu. Công ty Bảo Tín Minh Châu 4 lần giảm giá mua vàng nhẫn trong sáng 20.11 tổng cộng 3,5 triệu đồng, xuống còn 128,3 triệu đồng; chiều bán ra giảm 2,5 triệu đồng, xuống còn 133,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý điều chỉnh giá 4 lần với mức giảm 3,8 triệu đồng, mua vào còn 128,7 triệu đồng; bán ra giảm 2,8 triệu đồng, còn 132,7 triệu đồng. Tương tự, Công ty SJC cũng giảm giá vàng nhẫn còn 128 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 134 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn của các tiệm tư nhân có mức thấp hơn các công ty 11 triệu đồng/lượng. Công ty Ngọc Thẩm mua vàng nhẫn trơn với giá 118,5 triệu đồng, bán ra 122 triệu đồng. Công ty Kim Thành H. có giá mua vào 113 triệu đồng, bán ra 117,5 triệu đồng…Giá mua và bán vàng nhẫn cũng được đẩy ra xa, lên 5 - 6 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý trên thị trường thế giới biến động mạnh trong ngày 20.11. Sau khi bị thổi bay 90 USD mỗi ounce, về mức 3.540 USD/ounce, vàng tăng trở lại mức giá 3.583 USD/ounce. Dù vậy, giá vàng thế giới vẫn ghi nhận mức giảm giá mạnh 2% trong ngày, nâng mức giảm trong 3 phiên trở lại đây lên 8% (mất 310 USD/ounce) và một tháng trở lại đây giảm hơn 13% khi bị "thổi bay" 550 USD/ounce. Còn so với mức đỉnh lập được hồi cuối tháng 1 ở 5.600 USD/ounce, giá vàng hiện nay đã giảm khoảng 2.100 USD/ounce, tương đương mất 37,5%. Dòng tiền trên thị trường vàng thế giới đang rời khỏi vàng. Các quỹ ETF thực hiện bán vàng khối lượng lớn. Trong 30 ngày qua, quỹ SPDR Gold Trust (GLD) đã chứng kiến dòng tiền chảy ra hơn 1,37 tỉ đô la, quỹ iShares Gold Trust (IAU) đã mất khoảng 279 triệu đô la.

Có nên "bắt đáy"

Giá vàng hiện nay đang ở mức thấp nhất trong năm khiến nhiều người nắm vàng lỗ nặng. Là người xếp hàng mất nhiều giờ để mua 1 lượng vàng miếng SJC cuối tháng 1, bà Nguyễn Minh (TP.HCM) "cắn răng" với mức lỗ lên đến 61 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng SJC lúc đó 190 triệu đồng/lượng, nay giá mua vào chỉ còn 129 triệu đồng. Lỗ nặng nên bà Minh đắn đo có nên mua thêm khi giá đang ở mức thấp để bình quân giá hay không. Theo Công ty SJC, lượng khách hàng đến mua vàng trong ngày 20.11 tăng lên hơn trước, nhưng khách đến bán thì rất ít. Do lượng hàng mua từ khách không cao nên công ty mua được bao nhiêu sẽ bán lại cho khách mua bấy nhiêu.

Giá vàng dù thấp nhưng ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho rằng thị trường hiện có nhiều rủi ro về giá đối với người mua. Giá vàng thế giới giảm gần đây là ngoài dự đoán khi thị trường không xuất hiện những yếu tố bất ngờ. Sau đợt tăng mạnh 30% hồi tháng 1, giá vàng đã liên tục giảm từ đó đến nay, ghi nhận một tuần giảm giá mạnh nhất (khoảng 400 USD/ounce). Từ nay đến thời điểm trước khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố lãi suất (ngày 8 - 9.12), giá vàng chịu áp lực giảm giá. Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 0,5% bên cạnh một số dự báo mức tăng 0,25%.

Dù vậy, ông Huỳnh Trung Khánh cũng cảnh báo những rủi ro về giá đối với những người mua vàng trong nước thời điểm hiện nay. Cụ thể, giá vàng trong nước biến động không theo kịp thế giới, dẫn đến mức đắt đỏ gia tăng lên 22 - 23 triệu đồng/lượng, giãn ra rất nhiều so với mức giá quanh 10 triệu đồng/lượng trước đây. Điều này sẽ tạo ra ẩn số khó dự báo của vàng trong nước. Trong trường hợp giá kim loại quý thế giới đột ngột đảo chiều tăng lên thì có khi vàng trong nước lại đứng giá, có khi giảm. Ông Khánh dự báo, vàng trong nước cao hơn thế giới 23 triệu đồng/lượng sẽ không thể kéo dài. Ngoài ra ông Huỳnh Trung Khánh lưu ý, qua quan sát điều chỉnh giá của các công ty kinh doanh vàng (giá mua giảm mạnh hơn giá bán), có thể thấy, họ đang đánh giá thị trường có độ rủi ro cao khi ôm hàng. Khi thị trường xuất hiện rủi ro, các công ty sẽ bung mức giá mua - giá bán giãn rộng ra. Giá mua bán vàng trên thị trường thế giới dao động từ 0,5 - 1 USD/ounce, tuy nhiên trong nước hiện nay lên 5 - 6 triệu đồng/lượng. Lúc này người tiêu dùng sẽ chịu rủi ro, mua vàng là lỗ ngay khoảng 4%.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, nhận xét giá vàng thế giới giảm xuống mức 3.500 USD/ounce vượt khỏi những dự báo và đây là điều khá bất ngờ đối với thị trường. Rõ ràng, thị trường vàng thế giới không có những thông tin quá bất ngờ mà chủ yếu vẫn xoay quanh những yếu tố lãi suất của Mỹ có thể sẽ tăng thêm vào tháng 12. Điều này khiến đồng USD trên thị trường thế giới tăng khá mạnh và ở mức cao trong suốt tuần qua. Tuy nhiên, yếu tố này không khiến vàng giảm sâu đến vậy. Thông thường thời điểm cuối năm, giá vàng thế giới không tăng mạnh. Thế nhưng vàng có thể hồi phục lại mức giá 4.000 USD/ounce (tăng khoảng 10% so với hiện nay). Riêng đối với thị trường trong nước, ông Nguyễn Ngọc Trọng cho rằng nguồn tiền trên thị trường chảy vào vàng không nhiều khi lãi suất tiết kiệm ở mức cao. Với lãi suất 9%/năm, các ngân hàng vẫn hút lượng tiền từ khu vực dân cư. Thêm vào đó, những ảnh hưởng tâm lý của người tiêu dùng đối với thị trường vàng bạc đá quý thời gian qua chưa khôi phục nên lực mua cũng không tăng.