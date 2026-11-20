Sát 11 giờ 30 hôm nay 20.11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá bán ra so với đầu giờ sáng, song chiều mua vào giảm 2 triệu đồng/lượng.

So với chốt ngày 19.11, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng chiều bán ra và 4 triệu đồng chiều mua vào. Giá giao dịch vàng miếng SJC đang ở mức thấp nhất từ đầu năm tới nay.

So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, đến nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 57,1 triệu đồng.

Hiện, Phú Quý, DOJI niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 128,7 - 132,7 triệu đồng và 129,5 - 133,5 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra ở 128,6 - 133,6 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá vàng và giá bạc đều giảm mạnh so với chốt ngày 19.11 ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 23,2 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh với giá vàng thế giới quy đổi như sau: 21,7 triệu đồng/lượng; 22,5 triệu đồng/lượng và 22,6 triệu đồng/lượng.

Giá bạc giảm 88 triệu đồng/kg từ đỉnh

Giá bạc hôm nay tiếp tục giảm mạnh hơn 2 triệu đồng/kg so với chốt ngày 19.11.

Tại thời điểm sát 11 giờ, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải bán ra mỗi kg bạc lần lượt như sau: 39,7 triệu đồng (giảm 2,54 triệu đồng); 35,33 triệu đồng (giảm 2,74 triệu đồng); 35,65 triệu đồng (giảm 2,42 triệu đồng).

Tính từ mức đỉnh bán ra trên 123 triệu đồng/kg ghi nhận ngày 29.1 (theo giá niêm yết của Phú Quý), đến nay, giá mỗi kg bạc đã giảm khoảng 88 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Phú Quý dù niêm yết giá nhưng vài ngày gần đây chỉ mua vào chứ không bán ra. Doanh nghiệp thông báo với đại lý, căn cứ tình hình kinh doanh thực tế và năng lực sản xuất, không bán bạc cho đại lý mà chỉ mua vào với mức thu mua tối đa 200 kg/ngày.

Thời gian hoàn tất thanh toán đối với các giao dịch bán lại phát sinh trong ngày dự kiến trong vòng 20 ngày làm việc (không tính thứ bảy, chủ nhật) kể từ thời điểm nhận được hóa đơn.

Trong khi đó, với Ancarat, nếu khách mua bạc loại trọng lượng nhỏ như 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng dù mua qua app ngân hàng, website hoặc trực tiếp tại cửa hàng đều được nhận hàng ngay.

Khách mua bạc trọng lượng từ 1 kg trở lên, tùy số lượng thực tế đặt hàng, sẽ được hẹn lịch trả bạc sau cho phù hợp.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 11 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay là 3.549,2 USD/ounce, giảm 74,8 USD (tương đương 2,06%); giá bạc giao ngay là 41,66 USD/ounce, giảm 1,09 USD (tương đương 2,55%) so với đóng cửa phiên trước.