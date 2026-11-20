Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 13 đồng, lên 25.659 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm lên mức cao nhất kể từ trước đến nay. Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng thêm 20 đồng, Vietcombank mua vào 25.530 - 25.560 đồng, bán ra 25.940 đồng; ACB mua vào 25.530 - 25.560 đồng, bán ra 25.920 đồng…

Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 10 đồng, mua vào 27.529 - 27.807 đồng, bán ra 28.981 đồng; bảng Anh tiếp tục giảm 140 đồng, mua vào 32.836 - 33.167 đồng, bán ra 34.231 đồng; đô la Úc giảm thêm 100 đồng, mua vào còn 16.680 - 16.848 đồng, bán ra 17.388 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá đồng bạc xanh tiếp tục tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,1 điểm, lên 103,93 điểm - mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Đồng USD tăng nhẹ so với rổ các đồng tiền chủ chốt, nối dài đà tăng gần đây, trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với quy mô lớn của Anthropic không đủ sức khơi lại sự hào hứng đang giảm sút của giới đầu tư đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà tăng gần đây của đồng USD khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, tiếp tục được củng cố khi các đồng tiền có mức độ rủi ro cao hơn đồng loạt suy yếu.

Đồng bảng Anh giảm giá sau khi chạm mức cao nhất trong 20 tháng so với EUR, đồng thời giảm 0,4% so với đồng USD, khi giới đầu tư có xu hướng chuyển dòng vốn sang đồng bạc xanh, tài sản được xem là nơi trú ẩn an toàn. Còn đồng USD tăng 0,2% so với yen Nhật, lên mức 159,615 yen/USD, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm giá liên tiếp.

Đô la Úc (AUD) giảm 0,7% trong phiên giao dịch cùng ngày. Số liệu cho thấy việc làm tại Úc giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 5 năm. Diễn biến này càng củng cố nhận định rằng chu kỳ tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể đã kết thúc.