Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 10 đồng, xuống 25.646 đồng/USD. Đây là ngày đầu tiên tỷ giá trung tâm giảm sau chuỗi ngày liên tục tăng kể từ 10.11 đến nay. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 20 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.510 - 25.540 đồng, bán ra 25.920 đồng; ACB mua vào 25.510 - 25.540 đồng, bán ra 25.900 đồng… Giá mua USD của các ngân hàng thương mại cao hơn của Ngân hàng Nhà nước 10 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Vietcombank giảm giá EUR 10 đồng, mua vào còn 27.520 - 27.798 đồng, bán ra 28.972 đồng; bảng Anh giảm 110 đồng, mua vào 32.966 - 33.298 đồng, bán ra 34.366 đồng; đô la Úc giảm 70 đồng, mua vào còn 16.777 - 16.947 đồng, bán ra 17.490 đồng…

Giá USD ngân hàng tăng trở lại ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,29 điểm, lên 103,78 điểm. Đồng đô la Mỹ chạm mức cao mới sau khi Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller đưa ra những nhận định mang quan điểm cứng rắn. Cùng với các số liệu kinh tế gần đây, những phát biểu này đã củng cố kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng tới. Phát biểu trên kênh CNBC, ông Waller cho rằng, nếu ngân hàng trung ương muốn kéo lạm phát xuống, Fed cần thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn, thông qua việc tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 hoặc sử dụng tuyên bố sau cuộc họp để định hướng kỳ vọng của thị trường về những đợt tăng lãi suất tiếp theo. Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi chặt chẽ những phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams, cùng Thống đốc Fed Michael Barr và Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari, nhằm đánh giá bước đi tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Biên bản cuộc họp chính sách ngày 27-28.10 của Fed vừa được công bố cho thấy các quan chức Fed nhận thấy rằng ngân hàng trung ương có thể cần tăng cường các nỗ lực kiểm soát lạm phát, ngay cả khi họ nhất trí giữ nguyên lãi suất trong thời điểm hiện tại. Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch dự báo lãi suất điều hành của Fed sẽ tăng khoảng 0,75 điểm phần trăm trong vòng 12 tháng tới, lên phạm vi 4,5-4,75%.