Sáng 18.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.656 đồng, tăng 4 đồng so với hôm qua. Đây là mức tỷ giá trung tâm cao nhất từ trước đến nay. Thế nhưng, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank quay đầu giảm 60 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 25.510 đồng, bán ra còn 25.890 đồng; Ngân hàng ACB cũng giảm 50 đồng khi mua vào 25.530 đồng và bán ra xuống 25.890 đồng...

Trong khi đó, giá euro tại Vietcombank giảm 69 đồng so với hôm qua khi mua vào 27.847 đồng, bán ra còn 28.954 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,18 đồng, đưa chiều mua vào xuống 156,89 đồng, bán ra 165,83 đồng. Riêng bảng Anh tăng 10 đồng khi mua vào 33.389 đồng và bán ra lên 34.459 đồng...

Giá USD sáng 18.11 quay đầu lao dốc trong các ngân hàng thương mại ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán MB (MBS), áp lực lên tỷ giá hối đoái trong thời gian tới đến từ việc đồng USD được kỳ vọng sẽ mạnh lên trong các tháng cuối năm khi giá dầu neo cao gây áp lực lên lạm phát, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian tới. Tuy nhiên, VND được kỳ vọng sẽ được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất cao trong nước; dòng vốn đầu tư FDI tích cực và triển vọng cải thiện cán cân thương mại trong những tháng cuối năm khi khối lượng nguyên liệu đầu vào nhập khẩu chuyển hóa thành hàng hóa phục vụ mùa cao điểm sản xuất, xuất khẩu...

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục đà tăng. Chỉ số USD-Index đạt 103,66 điểm, tăng 0,17 điểm so với hôm qua. Đồng USD duy trì sức mạnh và đạt mức cao nhất trong vòng 19 tháng qua. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 5,14%, Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 ở mức 96%, cao hơn mức 94% trong đầu tuần, đồng thời vẫn tồn tại một khả năng nhỏ về mức tăng mạnh hơn 0,5 điểm phần trăm sau những phát biểu mang quan điểm cứng rắn của các nhà hoạch định chính sách thuộc Fed...