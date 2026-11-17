Sáng 17.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.652 đồng, tăng 13 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank tăng 30 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.570 đồng, bán ra 25.950 đồng; Ngân hàng ACB cũng tăng 30 đồng khi mua vào lên 25.580 đồng và bán ra 25.940 đồng...

Tương tự, giá USD tự do được mua vào 25.960 đồng và bán ra 26.060 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua.

Giá USD sáng 17.11 đồng loạt tăng từ ngân hàng đến thị trường tự do ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục đà tăng. Chỉ số USD-Index đạt 103,59 điểm, tăng 0,17 điểm so với hôm qua. Đồng USD duy trì sức mạnh và giao dịch gần mức cao nhất kể từ tháng 4.2025 sau khi nhiều quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì quan điểm chính sách tiền tệ cứng rắn. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City - Jeffrey Schmid hôm 15.11 cho biết lạm phát vẫn quá cao và Fed cần tiếp tục nỗ lực để kiềm chế áp lực giá cả. Trước đó, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco - Mary Daly cũng chỉ ra tình trạng lạm phát dịch vụ dai dẳng là một trong những lý do ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25% trong tháng tới ở mức 94%, trong khi khả năng tăng 0,5% là 6%.

Ngược chiều đồng bạc xanh, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống. Đóng cửa phiên giao dịch 16.11 (rạng sáng 17.11 theo giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,49%, tương ứng giảm 626,51 điểm xuống 24.509,76 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 1,92% còn 7.416,59 điểm và Dow Jones mất hơn 739 điểm, tương đương 1,41%, đóng cửa ở mức 51.608,17 điểm. Cổ phiếu Nvidia giảm 4,1% trong phiên này sau khi một nguồn tin thân cận tiết lộ với CNBC rằng Hội đồng quản trị của nhà sản xuất chip này hiện không thảo luận về việc đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành. Tuần trước, ông Huang đã từ chức sau khi có thông tin về nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân và cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 13%...