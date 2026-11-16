Giá USD hôm nay 16.11.2026: Tiếp đà tăng nhưng vẫn dưới 26.000 đồng

Sáng 16.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.639 đồng, tăng 2 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank tăng 10 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.540 đồng, bán ra 25.920 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng ACB giữ nguyên giá mua vào 25.550 đồng và bán ra 25.910 đồng... Dù vậy, giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn dưới ngưỡng 26.000 đồng.

Giá USD sáng 16.11 tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược với USD, nhiều ngoại tệ khác đồng loạt đi xuống như giá euro tại Vietcombank giảm 76 đồng so với cuối tuần qua khi mua vào 27.915 đồng, bán ra xuống 29.093 đồng; bảng Anh cũng giảm 47 đồng khi mua vào 33.450 đồng và bán ra còn 34.523 đồng. Riêng yen Nhật tăng 01,9 đồng và mua vào 156,59 đồng, bán ra lên 165,71 đồng...

Trên thị trường thế giới, giá USD duy trì đà tăng sáng đầu tuần khi chỉ số USD-Index đạt 103,42 điểm, nhích nhẹ so với hôm qua. Dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đã đẩy đồng USD lên cao. Mới đây, một số tổ chức tài chính đã điều chỉnh dự báo về lộ trình lãi suất. Chẳng hạn, Ngân hàng Bank of America dự báo Fed sẽ tăng lãi suất liên tiếp tại ba cuộc họp tiếp theo; Santander Bank kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 năm nay và tháng 3.2027... Ông Olu Sonola, Trưởng bộ phận kinh tế Mỹ tại Fitch Ratings cũng nhận định, giờ đã rõ Fed chắc chắn sẽ tăng lãi suất 25 bps vào tháng 12. Câu hỏi quan trọng là động thái tiếp theo sẽ diễn ra nhanh đến mức nào và tổng cộng sẽ có thêm bao nhiêu đợt tăng nữa. Lãi suất quỹ liên bang đang nằm trong phạm vi mục tiêu 3,75 - 4%. Thị trường dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 25 bps (tương ứng 0,25%) vào tháng 12.2026, tháng 1.2027 và tháng 3.2027 - tức ba cuộc họp liên tiếp nhau. Trước tuần này, thị trường mới chỉ dự báo hai đợt tăng, lần lượt vào tháng 12 và tháng 3.2027.

Song song với động lực lãi suất, đồng bạc xanh còn hưởng lợi lớn từ nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng quân sự Mỹ - Iran làm giá dầu neo ở mức cao. Đồng thời đà lao dốc của giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce và một số ngoại tệ khác lao dốc do triển vọng kinh tế kém sắc...