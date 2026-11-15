Giá USD hôm nay 15.11.2026: Bật tăng cao trong tuần, đẩy euro, bảng Anh giảm sâu

Sáng 15.11, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần tăng cao. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản lên 25.530 đồng, bán ra 25.910 đồng, tăng 130 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB cũng tăng 160 đồng, đưa giá mua vào lên 25.550 đồng và bán ra 25.910 đồng... Dù vậy, giá USD trong các ngân hàng thương mại vẫn đang dưới ngưỡng 26.000 đồng.

Ngược với USD, nhiều ngoại tệ khác đồng loạt đi xuống như giá euro Vietcombank giảm 163 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào 27.707 đồng, bán ra 29.169 đồng; bảng Anh cũng giảm 233 đồng khi mua vào 33.496 đồng và bán ra còn 34.570 đồng; yen Nhật giảm 0,88 đồng và mua vào xuống 156,41 đồng, bán ra 165,52 đồng.

Giá USD tăng cao suốt tuần đẩy euro, bảng Anh đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng vọt sau một tuần. Chỉ số USD-Index lên 103,41 điểm, tăng 1,13 điểm so với cuối tuần trước. Đồng thời, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm vượt 5% trong giữa tuần, sau khi báo cáo lạm phát tháng 10 của nước này cao hơn dự báo.

Thông qua hàng loạt bài phát biểu và cuộc phỏng vấn trong tuần này, các quan chức Fed đã củng cố kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12, đồng thời mở ra khả năng thực hiện nhiều đợt tăng liên tiếp - điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2023. Chẳng hạn, ông John Williams, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, nhận định lạm phát đang cao; ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, đánh giá số liệu CPI tháng 10 "có vẻ đáng lo ngại" và bà Lorie Logan, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, cho rằng các quan chức có thể cần tăng lãi suất "nhanh chóng hơn" so với dự tính trước đây của bà. Thậm chí, Thống đốc Fed Christopher Waller còn cảnh báo Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể cần nâng lãi suất tới 50 điểm cơ bản (tương ứng 0,5%) ngay tháng sau... Điều đó làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12, hỗ trợ đồng USD tăng cao.