Giá USD hôm nay 13.11.2026: Tạm nghỉ sau chuỗi tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 14 đồng/USD, lên 25.637 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng sau nhiều ngày tăng giá. Vietcombank mua vào ở mức 25.460 - 25.490 đồng, bán ra 25.870 đồng. ACB mua vào 25.470 - 25.500 đồng, bán ra 25.860 đồng. Vietinbank mua vào 25.425 - 25.490 đồng, bán ra 25.870 đồng… Các ngân hàng thương mại tăng 170 đồng/USD so với đầu tuần. Giá mua USD tại các ngân hàng tăng gần sát giá mua giao ngay của Ngân hàng Nhà nước công bố.

Các ngoại tệ khác giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 60 đồng, mua vào 27.657 - 27.936 đồng, bán ra 29.116 đồng; bảng Anh giảm 60 đồng, mua vào 33.107 - 22.441 đồng, bán ra 34.513 đồng…

Giá USD tại các ngân hàng thương mại dừng tăng ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh sau khi giằng co, chỉ số USD-Index thêm 0,3 điểm, lên 103,24 điểm, sau khi Mỹ công bố các thông tin kinh tế. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 200.000 trong tuần kết thúc ngày 7.11, cao hơn con số dự báo khoảng 195.000. Doanh số bán nhà hiện có trong tháng 10 giảm 5,5% xuống mức tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 3,75 triệu căn, tốc độ yếu nhất kể từ tháng 8.2010 do lãi suất thế chấp lên trên 7% đã kìm hãm nhu cầu.

Các số liệu về nhà ở được đưa ra sau báo cáo lạm phát tiêu dùng mạnh hơn trước đó cho thấy giá nhà chung tăng 0,4% và giá nhà lõi tăng 0,3% trong tháng 10. Cùng với báo cáo việc làm khả quan hơn tuần trước, các dữ liệu cho thấy chi phí vay cao đang hạn chế hoạt động nhà ở mà chưa đủ để giảm bớt lạm phát.

Tình hình thị trường vẫn tập trung mạnh vào việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Các đánh giá hợp đồng tương lai cuối phiên cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 8-9 tháng 12 là khoảng 85% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 15%. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt khoảng 5,102% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,862%, phản ánh kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ có thể tiếp tục thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Ngoài ra, eo biển Hormuz và cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran vẫn là nguồn bất ổn lớn sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Washington không còn quan tâm đến việc theo đuổi một giải pháp đàm phán với Tehran. Những bình luận này thể hiện một sự thay đổi đáng kể so với những dấu hiệu trước đó cho thấy các cuộc tấn công quân sự bổ sung của Mỹ khó có thể xảy ra và đã khiến các nhà giao dịch tái cấu trúc một phần rủi ro địa chính trị trong giá dầu thô.