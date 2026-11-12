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    Rút ngắn thời hạn cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu

    Thanh Xuân
    Thanh Xuân
    Thủ tục cấp phép xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp khai thác vàng được phân cấp về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực và cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ xuống còn 10 ngày làm việc kể từ ngày 19.10.2026.

    Theo Thông tư số 56/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2025 về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu, từ ngày 19.10.2026, thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp khai thác vàng được rút ngắn từ tối đa 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lưu ý đối thời hạn 10 ngày làm việc chỉ được tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Doanh nghiệp cần rà soát thông tin đăng ký đầu tư và chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo quy định, đặc biệt là hồ sơ chứng minh hoạt động khai thác và nguồn gốc vàng nguyên liệu.

    Rút ngắn thời hạn cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu- Ảnh 1.

    Rút ngắn thời gian xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Đồng thời phân cấp thẩm quyền về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh khu vực quyết định cấp hoặc từ chối cấp giấy phép. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

    Đầu mối tiếp nhận hồ sơ cũng được chuyển về NHNN chi nhánh khu vực. Doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại các Điều 8, 9 và 12 Thông tư số 34/2025 tại NHNN chi nhánh khu vực nơi đặt trụ sở chính, thay vì gửi hồ sơ về NHNN ở Trung ương như trước.

    Các thay đổi về thủ tục cấp phép áp dụng với hai nhóm doanh nghiệp có hoạt động khai thác vàng. Cụ thể, doanh nghiệp khai thác vàng tại Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu vàng nguyên liệu do chính doanh nghiệp khai thác trong nước. Doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng, có nhu cầu nhập khẩu về Việt Nam vàng nguyên liệu do chính doanh nghiệp khai thác ở nước ngoài. Như vậy, việc cấp phép gắn với nguồn gốc vàng từ hoạt động khai thác của chính doanh nghiệp, không áp dụng đối với hoạt động mua bán vàng mang tính thương mại thông thường.

    Ngoài ra, quy định mới cũng giảm giấy tờ nhờ khai thác dữ liệu điện tử. NHNN chi nhánh khu vực chủ động tra cứu thông tin về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Doanh nghiệp chỉ cần bổ sung bản sao giấy chứng nhận này khi cơ quan quản lý không thể khai thác thông tin trên hệ thống.

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