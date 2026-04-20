Kinh tế Ngân hàng

Kiến nghị cho nhập 50 tấn vàng nguyên liệu

Thanh Xuân
20/04/2026 18:07 GMT+7

Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam ( Hiệp hội) vừa mới có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kiến nghị cụ thể hóa chính sách quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, trong đó cho phép doanh nghiệp (DN) được nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Nhập vàng nguyên liệu làm hàng xuất khẩu

Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm cho ban hành các chính sách, quy định để thực sự khuyến khích ngành vàng trang sức mỹ nghệ Việt Nam phát triển, trở thành trung tâm chế tác, xuất khẩu vàng trang sức chất lượng cao trong khu vực. 

Về nguồn vàng nguyên liệu, Hiệp hội đề nghị Thủ tướng ban hành cơ chế chính sách đột phá, quy định rõ DN sản xuất, xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ được nhập khẩu vàng nguyên liệu theo khối lượng ký hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài và đăng ký với ngân hàng thương mại nơi DN mở tài khoản giao dịch (tương tự như các DN nhập nguyên liệu để sản xuất của các ngành như: dệt may, da giày, cơ khí...). Khi có nhu cầu nhập nguyên liệu chỉ cần xuất trình bộ chứng từ nhập khẩu với ngân hàng thương mại. 

Theo dự tính của Hiệp hội, nhu cầu vàng làm nguyên liệu để sản xuất vàng vàng trang sức trung bình khoảng 50 tấn/năm, tương đương khoảng 5 tỉ USD/năm (khoảng 416 triệu USD/tháng). Sau khi đưa vào sản xuất, chế tác ½ để đáp ứng nhu cầu trong nước, ½ để xuất khẩu, tức 25 tấn để xuất khẩu có thể thu về từ 3,5 đến 4 tỉ USD. Như vậy, DN nhập vàng nguyên liệu về để sản xuất, chế tác vàng trang sức thì không những đáp ứng cho nhu cầu của thị trường trong nước mà còn xuất khẩu tái tạo lại được nguồn ngoại tệ cho đất nước. Đây là đặc thù riêng có của sản phẩm vàng trang sức và là một trong rất ít những ngành nghề tạo ra được sản phẩm xuất khẩu tái tạo nguồn ngoại tệ cho đất nước; không như các sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu khác như mỹ phẩm, điện thoại, rượu… không tái tạo được ngoại tệ.

Với nhu cầu mua ngoại tệ để nhập vàng nguyên liệu như nêu trên khoảng 5 tỉ USD/năm, bình quân khoảng 416 triệu USD/tháng là quá nhỏ bé so với doanh số mua bán ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng trung bình khoảng 1 đến 1,2 tỉ USD/ngày ( khoảng 25 tỉ đến 30 tỉ USD/tháng). Vì vậy, nhu cầu mua trung bình 416 triệu USD/tháng để nhập vàng nguyên liệu là nằm trong khả năng đáp ứng của các ngân hàng thương mại, không ảnh hưởng nhiều đến cung cầu thị trường ngoại tệ.

Hướng dẫn huy động vàng trong dân

Về nguồn vàng nguyên liệu mua trên thị trường trong nước và từ dân. Hiệp hội cho rằng, đến nay, chưa có văn bản, quy định nào của Chính phủ cũng như ngành chức năng hướng dẫn việc mua, huy động nguồn vàng trong nước để làm nguyên liệu cho sản xuất chế tác vàng trang sức mỹ nghệ, gây lãng phí nguồn lực trong nước.

Do đó, Hiệp hội xin đề nghị Thủ tướng Chính ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về cơ chế, cách thức huy động, thu mua nguồn vàng trong dân làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ; trong đó cho phép các DN sản xuất kinh doanh vàng trang sức được vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận phù hợp với pháp luật dân sự để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. 

Ngoài ra, để khuyến khích DN mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất chế tác vàng trang sức mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu; đặc biệt là chính sách thuế, áp dụng thuế suất nhập khẩu vàng nguyên liệu bằng 0%. Bổ sung các quy định hướng dẫn đối với việc xác định giá trị gia tăng trong hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ theo phương pháp tính trực tiếp, tính đúng, tính đủ các khoản chi phí gia công, chế tác phát sinh hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ (là chi phí trực tiếp để hình thành sản phẩm vàng trang sức bán ra) vào giá mua vào khi xác định giá trị gia tăng. Về chính sách tín dụng, các DN sản xuất chế tác vàng trang sức phục vụ xuất khẩu được ưu tiên vay vốn bằng ngoại tệ để nhập khẩu máy móc, công nghệ; cũng như nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất chế tác cho xuất khẩu.

Xem xét loại bỏ các điều kiện kinh doanh

Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các nhóm vấn đề để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo động lực cho ngành vàng trang sức phát triển. Thủ tướng Chính phủ xem xét sớm cho loại bỏ các điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hiện hành để bảo đảm phù hợp với quy định tại luật Đầu tư 2025 ngành vàng trang sức mỹ nghệ thuộc hàng hóa kinh doanh thông thường. Sớm cụ thể hóa quy định liên quan đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức như hàng hóa thông thường khác. Xem xét cho loại bỏ các điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép đối với vàng trang sức, mỹ nghệ tại Nghị định 24/2012 và Nghị định 232/2025 (sửa đổi Nghị định 24) về quản lý hoạt động kinh doanh vàng…

Giá vàng hôm nay 20.4.2026: 'Quay xe' giảm mạnh

Giá vàng đã giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần khi thông tin căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng.

Gửi tiền ở ngân hàng nào lãi cao nhất?

