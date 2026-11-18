Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp nhận cho BVBank thực hiện chào bán 1.300 tỉ đồng trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm. Lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiết kiệm tiền đồng của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ 3,6%. Lãi suất năm đầu tiên được xác định là 9,5%/năm. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền được ấn định từ ngày 19.11 đến 9.12. Nhà đầu tư được nhận lãi suất thả nổi và nhận thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

BVBank phát hành trái phiếu với lãi suất năm đầu lên 9,5%/năm ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguồn vốn huy động thu được từ đợt chào bán sẽ được BVBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và để bổ sung vốn cho vay, đặc biệt cho vay trong các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và NHNN.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đối với nhà đầu tư cá nhân, đây được xem là kênh đầu tư với khả năng sinh lời hấp dẫn. Nhà đầu tư cá nhân có thể đăng ký mua tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng mệnh giá. Đối với nhà đầu tư tổ chức có thể tham gia với khối lượng tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng mệnh giá.

Bên cạnh sản phẩm trái phiếu, khách hàng có nhu cầu tích lũy cũng có thể lựa chọn Chứng chỉ tiền gửi online BVBank với mức lãi suất lên đến 8,6%/năm, kỳ hạn 6-15 tháng, có thể chuyển nhượng linh hoạt, rút trước hạn hoặc cầm cố online khi có nhu cầu vốn đột xuất; hoặc tiền gửi siêu lợi DigiFlex với kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, lợi suất hấp dẫn, khách hàng có thể chủ động phân chia nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi tham gia các kênh đầu tư ngắn hạn với lãi suất cao, sử dụng nguồn vốn theo nhu cầu mà không ảnh hưởng đến toàn bộ khoản tiền gửi.

Vừa qua, BVBank cũng công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm khá tích cực. Tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 145.200 tỉ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 85.540 tỉ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm, gắn liền với định hướng chiến lược tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 825 tỉ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 118% kế hoạch năm.