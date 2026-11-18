Lãi suất cho vay giảm từ 1 - 2%

Ông Trần Thanh Phong, Giám đốc Công ty Thiên Bút, cho biết trong tuần qua đã đàm phán xong với 2 ngân hàng (NH) để giảm lãi vay từ 1- 2% so với trước đó, dao động khoảng 9%/năm, thời gian vay 6 tháng. Theo ông Phong, các nhà băng giảm lãi suất chủ yếu dựa trên đàm phán, đánh giá lại tài sản thế chấp và phương án kinh doanh của khoản vay. Có điều năm nay sức tiêu thụ thấp hơn năm ngoái nên giờ đây công ty chỉ lo trả nợ chứ không lo thiếu hạn mức như mọi năm.

Chị N.C, đại diện một công ty chế biến gỗ tại TP.HCM, nói doanh nghiệp chị thuộc diện nhỏ nên hợp đồng vay chỉ vài chục tỉ đồng với lãi suất 8,2%/năm. Hiện NH thông báo giảm 1,5%/năm, xuống còn 6,7%/năm với điều kiện công ty phải duy trì số dư bình quân trên 500 triệu đồng, hoặc chuyển khoản doanh thu trên 200% so với dư nợ... "Do không đáp ứng được điều kiện của NH đưa ra nên công ty đành chấp nhận mức lãi vay cũ. Nếu giảm được thì cũng đỡ một phần chi phí vốn bù đắp khó khăn", chị N.C thở dài.

Chi phí huy động vốn của NH giảm nhiệt Ảnh: Ngọc Thắng

Sau gần 1 tháng NHNN yêu cầu các NH thương mại giảm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh từ 1,5-2%/năm và giảm 0,5%/năm đối với huy động, mặt bằng lãi suất trên thị trường đã từng bước điều chỉnh theo xu hướng giảm. Tính đến đầu tháng 11, có hơn 20 NH thương mại triển khai chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất cho vay giảm từ 0,5 - 2%/năm, lãi suất cho vay phổ biến của các NH hiện dao động từ 7 - 10%/năm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số NH triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi như Agribank với 24 chương trình tương đương 600.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay giảm từ 2 - 2,5%/năm, MB giảm từ 1,5 - 2%/năm lãi suất vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên.

Từ giữa tháng 10, Vietcombank triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển các lĩnh vực ưu tiên với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2%/năm, đặc biệt có một số lĩnh vực giảm đến 3%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn thuộc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết yếu, bao gồm nhiều ngành hàng và lĩnh vực có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống và phát triển kinh tế. Theo thống kê sơ bộ đến đầu tháng 11, Vietcombank đã giải ngân khoảng 150.000 tỉ đồng trong khuôn khổ chương trình. Gần 25.000 khách hàng gồm cả doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình được hưởng chính sách giảm lãi suất. Ông Bạch Thành Long, Phó tổng giám đốc Vietcombank, nhấn mạnh chính sách này không chỉ góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn thúc đẩy lưu thông hàng hóa, bảo đảm nguồn cung các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu trên thị trường, qua đó góp phần ổn định mặt bằng giá cả và đời sống người dân, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm những tháng cuối năm.

NHNN thanh tra việc giảm lãi suất

Ngày 16.11 vừa qua, SCB "gây sốc" khi điều chỉnh lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn thông thường về 0%. Thế nhưng xét trên mặt bằng chung, lãi suất tiết kiệm vẫn còn khá cao. Thực tế, sau khi 46 NH công bố giảm lãi suất 0,5%/năm, lãi huy động của các nhà băng vẫn ở mức cao, kỳ hạn 6 tháng trở lên dao động từ 7 - 9%/năm.

Trên thị trường liên NH, lãi suất bình quân tiền đồng tăng nhẹ so với đầu tháng, thêm khoảng 1%/năm. Lãi suất bình quân tiền đồng kỳ hạn qua đêm ở mức 5,54%/năm, 1 tuần 5,29%/năm, 2 tuần 4,41%/năm, 1 tháng 5,31%/năm, 3 tháng 6,63%/năm, 6 tháng 7,45%/năm…

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Đầu tư Công ty chứng khoán An Bình, nhìn nhận lãi huy động đang giảm nhanh hơn còn lãi suất cho vay cần có thêm thời gian khi chi phí vốn NH đi xuống. Từ nay đến cuối năm, lãi vay sẽ nghiêng về xu hướng giảm nhưng không mạnh, cũng không "có cửa" giảm sâu. Theo phân tích của ông Nguyễn Thế Minh, nhu cầu vốn cuối năm thường cao, trong khi việc huy động vốn không hề dễ. Thêm vào đó, lãi suất trái phiếu của các NH cũng từ 8 - 10%/năm ở kỳ hạn dài, điều này góp phần khiến chi phí huy động vốn của NH cũng ở mức cao. Đồng thời, sau động thái mua ngoại tệ từ NHNN nhằm hỗ trợ thanh khoản, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên NH vẫn duy trì ở quanh mức 6,5 - 7,5%/năm. Chưa kể những dự báo về việc Mỹ tăng lãi suất vào tháng 12 có khả năng xảy ra khi lạm phát cao, điều này tác động lên tỷ giá. Một yếu tố thuận lợi trong thời điểm hiện nay là giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm không quá áp lực như giai đoạn trước nên kỳ vọng huy động vốn không quá căng thẳng, giúp lãi suất ổn định hơn.

Ông Nguyễn Thế Minh cho rằng việc NHNN triển khai mua ngoại tệ giao ngay thời điểm hiện nay chỉ nhằm giải quyết vấn đề thanh khoản thời điểm cuối năm theo mùa giải ngân Tết Nguyên đán, còn các nhà băng vẫn cần nguồn tiền đồng "dài" để hạ lãi suất. "Tác động của việc mua ngoại tệ nhằm hỗ trợ thanh khoản, mỗi tỉ USD mua được tương đương 20% dư nợ thị trường mở hiện tại. Ở kịch bản cơ sở, khi NHNN mua 2 tỉ USD, lượng tiền đồng bơm ra thị trường khoảng 51.000 tỉ đồng, lãi suất qua đêm có thể giảm về 3 - 4%/năm", ông Minh giải thích thêm.

Ở thời điểm hiện tại, NHNN vẫn đang quyết liệt điều hành giảm lãi suất khi yêu cầu triển khai thanh tra việc thực hiện tại các tổ chức tín dụng ngay trong tháng 11, các NH vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh khu vực căn cứ nguồn lực hiện có; kết quả theo dõi, quản lý, giám sát; tình hình thực tế về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng để tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng. Trên cơ sở đó NHNN chi nhánh khu vực kịp thời nhận diện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật. Trước đó, NHNN cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tuyệt đối không chạy đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn thị trường tiền tệ. Các NH trước mắt phải giảm ít nhất 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi tiết kiệm niêm yết với kỳ hạn 6 tháng trở lên.