Dựa trên Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng ASEAN của UOB (ACSI), ông Paul Kim cho rằng Việt Nam đạt điểm số cao nhất trong khu vực ở mức 63 điểm. Mặc dù giảm bốn điểm so với năm trước, mức điểm này vẫn cao hơn chín điểm so với mức trung bình khu vực là 54 điểm. Nhìn chung, tâm lý người tiêu dùng Việt Nam có phần thận trọng hơn so với năm trước, nhưng vẫn duy trì sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế của đất nước, với tỷ lệ đánh giá tích cực về cả tình hình kinh tế hiện tại và tương lai đều giữ ổn định ở 84%. Niềm tin này được hỗ trợ bởi kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026.

Ông Paul Kim chia sẻ thông tin về niềm tin người tiêu dùng Việt Nam chiều 18.11 ẢNH: V.N

Trong khi niềm tin vào triển vọng kinh tế vẫn duy trì ở mức cao, người tiêu dùng đang ngày càng thận trọng hơn trước các rủi ro ngắn hạn. Biến đổi khí hậu, thiên tai và ô nhiễm môi trường tiếp tục là mối lo ngại hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam, chiếm tỷ lệ 65% người tham gia khảo sát, tăng bốn điểm phần trăm so với năm 2025. Đồng thời, các lo ngại liên quan đến tài chính cá nhân cũng trở nên rõ nét hơn. 62% người tham gia khảo sát tại Việt Nam có lo ngại về việc gia tăng chi phí sinh hoạt, tăng tám điểm phần trăm so với năm ngoái, trong khi tỷ lệ người tiêu dùng có lo lắng về chi tiêu hộ gia đình và tình hình địa chính trị toàn cầu đều đạt mức 60%, lần lượt tăng mười điểm phần trăm và tám điểm phần trăm so với năm trước. Người tiêu dùng tiếp tục ưu tiên quản lý các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đồng thời duy trì chi tiêu cho những lĩnh vực hỗ trợ sức khỏe toàn diện và sự phát triển về lâu dài.

Người tiêu dùng Việt Nam định nghĩa về sự giàu có gắn liền với khả năng đáp ứng các nhu cầu hiện tại và hiện thực hóa các mục tiêu tương lai của gia đình, tiếp đến là có sức khỏe và thể chất tốt, và sở hữu một mức tài sản tài chính nhất định. Kết quả này có sự khác biệt so với xu hướng chung trong khu vực, khi tự do tài chính và việc không còn nợ nần được xem là những thước đo quan trọng nhất của sự giàu có. So với các nước ASEAN khác, người tiêu dùng Việt Nam có góc nhìn về sự giàu có mang tính gia đình nhiều hơn, khi đặt sức khỏe và chất lượng cuộc sống gia đình là các yếu tố có phần trọng tâm hơn, bên cạnh các nguồn lực về tài chính.

Kết quả nghiên cứu cũng cho rằng, tiết kiệm tiếp tục là nền tảng quan trọng của sự sẵn sàng tài chính. 89% người tiêu dùng cho hay tiết kiệm trên 10% thu nhập hằng tháng, tăng bảy điểm phần trăm so với năm 2025, trong khi 92% đã thiết lập quỹ dự phòng cho các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng đang tăng cường hoạt động bảo vệ tài chính và kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên, họ cũng đang trở nên thận trọng hơn khi đánh giá mức độ sẵn sàng tài chính cho tương lai. Tỷ lệ những người tham gia khảo sát cho rằng họ có mức bảo hiểm đầy đủ để đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai đã giảm sáu điểm phần trăm xuống còn 76%. Trong khi đó, tỷ lệ người tin rằng các khoản đầu tư hiện tại đủ để hỗ trợ kế hoạch nghỉ hưu và các mục tiêu tài chính dài hạn đã giảm bảy điểm phần trăm, xuống 69%. Những kết quả này cho thấy mặc dù người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang tích cực tích lũy tiết kiệm, tăng cường bảo vệ và đầu tư, họ đang có cái nhìn thực tế và thận trọng hơn trong việc đánh giá liệu các nguồn lực tài chính hiện tại có đủ để đáp ứng được các nhu cầu trong tương lai hay không.

Ông Paul Kim chia sẻ: "Việc Việt Nam tiếp tục là thị trường lạc quan nhất khu vực ASEAN phản ánh niềm tin của người tiêu dùng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế đất nước. Bên cạnh các chỉ số tâm lý tiêu dùng tích cực, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn trong các quyết định tài chính và đề cao tính kỷ luật trong quản lý tài chính cá nhân trước bối cảnh kinh tế ngày càng phức tạp. Khả năng cân bằng giữa sự lạc quan và việc quản lý tài chính một cách thận trọng sẽ là yếu tố quan trọng giúp các hộ gia đình ứng phó hiệu quả với những thách thức trong ngắn hạn, đồng thời duy trì sự chủ động để nắm bắt các cơ hội trong tương lai".