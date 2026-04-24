Giá vàng hôm nay 24.4.2026: Giảm dưới 170 triệu đồng

Công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng SJC 200.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào, lên 167,7 triệu đồng, trong khi bán ra giữ nguyên ở mức 169,2 triệu đồng. ACB giữ giá mua vào ở mức 166,5 triệu đồng, bán ra 169,2 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, xuống còn 166,2 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 168,7 triệu đồng. Trang website của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bị trục trặc, không thể truy cập. Sự cố này khiến Công ty SJC đưa ra giá giao dịch đầu ngày chậm hơn mọi khi, kéo theo các đơn vị kinh doanh khác cũng chậm niêm yết giá. Phía Công ty SJC cho biết đang khắc phục sự cố.

Trang website Công ty SJC không thể truy cập sáng 24.4 ẢNH: T.X

Giá vàng thế giới tăng nhẹ 6 USD mỗi ounce, lên 4.699 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 23.4), kim loại quý tăng giảm lên xuống trong biên độ từ 4.681 - 4.739 USD. Giá vàng tăng khi số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cao hơn dự báo của các nhà kinh tế. Bộ Lao động Mỹ hôm nay thông báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại các tiểu bang trong tuần kết thúc ngày 18.4, sau khi điều chỉnh theo mùa, đạt 214.000 đơn. Con số này cao hơn dự kiến, vì ước tính đồng thuận dự báo con số là 212.000 đơn. Con số của tuần trước đã được điều chỉnh tăng lên 208.000 từ 207.000.

Theo bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường tại StoneX cho rằng, xung đột Iran đang diễn ra và những căng thẳng xung quanh việc kế nhiệm người đứng đầu Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ khiến dòng tiền lớn tránh xa kim loại quý trong những tuần tới. Các vị thế mua vàng do các nhà đầu tư quản lý trên sàn COMEX đã giảm trong tuần cuối tháng 3 nhưng đã dần phục hồi kể từ đó, mặc dù vẫn thấp hơn 15 tấn so với mức 3.190 tấn ghi nhận vào ngày 17 tháng 3. Giá vàng đang củng cố dưới các mức kháng cự quan trọng và cho biết việc vàng không thể lấy lại mức 4.880 USD làm tăng khả năng áp lực giảm giá trở lại nếu mức hỗ trợ bắt đầu suy yếu, cho thấy vàng vẫn dễ bị giảm giá hơn nữa trừ khi có sự đột phá rõ ràng xác nhận sự thay đổi động lực.