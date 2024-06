Giá vàng hôm nay 24.6.2024: Vàng nhẫn tăng, vàng miếng vẫn 'bất động'

Ngày 24.6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng nhẫn thêm 250.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 73,9 triệu đồng, bán ra 75,6 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 73,95 triệu đồng, bán ra 75,6 triệu đồng… Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC 1,38 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC của các đơn vị kinh doanh mua vào đứng ở mức 74,98 triệu đồng, bán ra 76,98 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 5,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 4,1 triệu đồng/lượng.



Giá vàng miếng SJC bất động ở 76,98 triệu đồng/lượng T.XUÂN

Giá kim loại quý trên thị trường quốc tế tăng 3 USD, lên 2.324 USD/ounce. Dù đà tăng đã chững lại nhưng những yếu tố hỗ trợ vàng phục hồi vẫn chưa biến mất. Chẳng hạn những bất ổn về địa chính trị thế giới, bầu cử tháng 11 ở Mỹ, vị thế đồng tiền dự trữ của thế giới của đồng đô la Mỹ tiếp tục bị thách thức, mối đe dọa lạm phát toàn cầu vẫn tồn tại...

Theo khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) về dự trữ vàng ở 70 ngân hàng trung ương thì 29% dự kiến sẽ tăng mức độ tiếp xúc với vàng trong 12 tháng tới. 81% kỳ vọng dự trữ vàng của ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tăng trong năm tới. Tương tự, 57% ngân hàng trung ương của các nền kinh tế tiên tiến nhận thấy tỷ trọng vàng dự trữ toàn cầu sẽ tăng trong 5 năm tới, tăng từ mức 38% vào năm 2023. Trong khi đó, 23% ngân hàng trung ương ở các thị trường đang phát triển nhận thấy vai trò đồng tiền dự trữ của thế giới của đồng đô la Mỹ sẽ giảm dần trong 5 năm tới, tăng từ mức 13% được báo cáo vào năm ngoái.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đã công bố các dự báo mới cho thấy nợ chính phủ liên bang là 1.900 tỉ USD, tương đương 6,7% GDP cho năm tài chính 2024, cao hơn 400 tỉ USD so với ước tính tháng 2. Ông Paul Ashworth, nhà kinh tế trưởng Bắc Mỹ tại Capital Economics đánh giá, mức tăng này là do chi tiêu lãi ròng cao hơn, với thâm hụt cơ bản không đổi là 3,6% GDP. Nợ của Mỹ đang trên đà tăng cao không bền vững và mối đe dọa chỉ trở nên trầm trọng hơn do chính sách tiền tệ mạnh mẽ của Cục Dự trữ liên bang. Trong môi trường này, không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều chuyển sang vàng.