ACB giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 129,5 triệu đồng, bán ra 134 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá bán 500.000 đồng, xuống 134,5 triệu đồng, trong khi mua vào giữ nguyên ở mức 133 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào còn 128 triệu đồng, bán ra 133,5 triệu đồng. Trong khi đó Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng miếng sau kỳ nghỉ, mua vào 128,5 triệu đồng, bán ra 133,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm sâu. Công ty Phú Quý 2 lần giảm giá vàng miếng chỉ trong vài phút với mức đi xuống 1,7 triệu đồng/lượng, mua vào 128 triệu đồng, bán ra 132 triệu đồng. Công ty SJC giữ nguyên giá mua vào 127,3 triệu đồng, bán ra 133,4 triệu đồng…

Giá vàng trong nước giảm trở lại ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm thêm 17 USD mỗi ounce, xuống 3.539,5 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 24.11), giá kim loại quý trượt giảm từ mức 3.640 USD/ounce xuống 3.540 USD do niềm tin người tiêu dùng mạnh hơn dự kiến, cộng với những lo ngại mới về thuế quan thương mại và một đợt bán tháo cổ phiếu do công nghệ dẫn đầu đã gây áp lực lên kim loại quý. Cụ thể, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 11 của Mỹ tăng 11,4 điểm lên 103,3 từ 91,9 được điều chỉnh trong tháng 10, vượt xa mức kỳ vọng gần 92,5 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 1.2025. Chỉ số tình hình hiện tại tăng lên 132,8, trong khi chỉ số kỳ vọng tăng lên 83,6, phản ánh đánh giá cải thiện về điều kiện kinh doanh và thị trường lao động. Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ liên bang Richmond cũng mạnh lên 3 từ mức -2 trong tháng 10, với đơn đặt hàng mới cải thiện lên 2 từ mức -8 và việc làm tăng lên 6 từ mức 3. Trong khi đó, giá nhà tháng 9 không thay đổi so với tháng trước, trong khi chỉ số Case-Shiller quốc gia tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn tỷ lệ lạm phát hiện hành.

Tâm lý thị trường vẫn nghiêng mạnh về khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 8-9 tháng 12, với đánh giá hợp đồng tương lai mới nhất cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản là khoảng 95%.