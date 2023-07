Giá vàng hôm nay 2.7.2023: Mua vàng nhẫn ngang giá với thế giới

Sáng 2.7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 66,35 triệu đồng/lượng và bán ra 67,05 triệu đồng. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng giảm 150.000 đồng ở chiều mua vào nhưng chỉ giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được SJC giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào sau một tuần, xuống còn 55,25 triệu đồng và bán ra xuống 56,25 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua bán vàng miếng SJC hiện nâng lên 700.000 đồng nhưng vàng nhẫn vẫn giữ nguyên 1 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đứng ở mức 1.920,8 USD/ounce, giảm không đáng kể so với cuối tuần trước. Quy đổi tương đương, vàng thế giới có giá 55 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy vàng SJC vẫn đang cao hơn 12 triệu đồng mỗi lượng trong khi vàng nhẫn SJC chỉ hơn 250.000 đồng. Người mua vàng nhẫn sẽ ít rủi ro về biến động giá so với thế giới nhưng vẫn bị lỗ do chênh lệch mua bán lên cao.

Mối lo ngại về tình hình địa chính trị tại Nga đã thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như một nơi trú ẩn an toàn và khiến giá kim loại quý này bật tăng trong phiên giao dịch đầu tuần này. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý bị kìm hãm bởi triển vọng nâng lãi suất nhiều lần hơn của Mỹ.

Phát biểu trong một cuộc họp về chính sách tiền tệ ở Sintra, Bồ Đào Nha hôm 28.6, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell dự báo sẽ có nhiều đợt tăng lãi suất trong thời gian tới và có thể với tốc độ mạnh mẽ. Lãi suất tăng sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Điều này cũng khiến nhiều nhà đầu tư bi quan về xu hướng giá vàng trong ngắn hạn. Kết quả khảo sát trực tuyến của Kitco News có 845 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có đến 374 người, chiếm 44% cho rằng vàng sẽ giảm giá. Bên cạnh đó, có 314 người khác, tương đương 37% dự báo vàng sẽ tăng và số còn lại tương ứng 19% nhận định vàng đi ngang.

Trong khi đó, các nhà phân tích cũng có quan điểm tương đồng giữa xu hướng tăng và giảm. Cuộc khảo sát của Kitco News có sự tham gia của 21 nhà phân tích Phố Wall thì có 8 người, chiếm 38% dự báo giá vàng sẽ tăng nhưng cũng có số người tương đương nhận định kim loại quý sẽ đi xuống. Còn lại 5 nhà phân tích, tương đương tỷ lệ 24% nghĩ rằng vàng sẽ đi ngang.