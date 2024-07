Giá vàng hôm nay 27.7.2024: Vàng nhẫn tăng thêm nửa triệu đồng

Sáng 27.7, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các đơn vị kinh doanh duy trì mức mua vào 77,5 triệu đồng/lượng và bán ra 79,5 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn tăng trở lại lên ngưỡng 77 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 với giá 75,5 triệu đồng và bán ra 77 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với hôm qua. Tương tự, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng giá mua vàng nhẫn thêm 500.000 đồng, lên 75,6 triệu đồng và tăng 300.000 đồng ở chiều bán ra, lên 77,1 triệu đồng; Tập đoàn Phú Quý mua vàng nhẫn với giá 75,7 triệu đồng và bán ra 77 triệu đồng… Hiện mỗi lượng vàng nhẫn rẻ hơn vàng miếng 2,5 triệu đồng.

Vàng nhẫn tăng thêm nửa triệu đồng lên 77 triệu đồng/lượng NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới hồi phục lên 2.387,1 USD/ounce, tăng 24 USD so với hôm qua. Kim loại quý tăng trở lại sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tháng 6 được công bố tăng 0,1% so với tháng 5 và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng của PCE trùng khớp với dự báo từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

PCE tăng thấp là dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát 2% mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đặt ra. Dù vậy, thị trường đang đặt cược mạnh mẽ vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Thông tin PCE tích cực làm tăng hy vọng của nhà đầu tư về việc có nhiều đợt hạ lãi suất hơn trong năm nay. Theo thước đo FedWatch của CME Group, có khoảng 90% khả năng cắt giảm vào tháng 9, tiếp theo là các đợt cắt giảm tại các cuộc họp vào tháng 11 và tháng 12...