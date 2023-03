Giá vàng hôm nay 28.3.2023: Lực bán mạnh khiến giá đi xuống

Sáng 28.3, Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng giảm giá vàng miếng SJC 100.000 đồng mỗi lượng, xuống còn 66,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 67 triệu đồng. Eximbank vẫn giữ yên giá mua vàng miếng SJC mức 66,7 triệu đồng, bán ra 67,2 triệu đồng. Giá vàng nữ trang 4 số 9 trên thị trường cũng giảm nhẹ 100.000 đồng, mua vào còn 54,1 triệu đồng, bán ra 54,9 triệu đồng. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới tăng lên 11,2 triệu đồng mỗi lượng, trong khi nữ trang thấp hơn 1,1 triệu đồng. Dù rẻ hơn nhưng thị trường nữ trang vàng vẫn khá ảm đạm.

Giá vàng SJC cao hơn thế giới 11,2 triệu đồng/lượng T.X

Giá vàng thế giới giảm 18 USD/ounce, xuống còn 1.960 USD/ounce vào sáng 28.3. Các đợt bán chốt lời của nhà đầu tư khiến kim loại quý đã có lúc giảm về 1.943 USD/ounce trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 27.3). Nhu cầu vào vàng sụt giảm khi sự quan tâm của thị trường về cuộc khủng hoảng ngân hàng lắng xuống.

Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi liên bang thông báo First Citizens Bank và Trust Company of Raleigh đã hoàn tất thỏa thuận mua Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB). Việc mua SVB đã làm giảm bớt đáng kể những lo ngại cuộc khủng hoảng ngân hàng sẽ có tác động lây lan dẫn đến nhiều ngân hàng mất khả năng thanh toán. Điều này làm giảm nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn khi các nhà đầu tư tái phân bổ tiền từ tài sản trú ẩn sang tài sản rủi ro như chứng khoán Mỹ.

Trong tuần trước đó, báo cáo của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cho thấy các nhà quản lý tiền tệ đã tăng tổng các vị thế mua đầu cơ đối với vàng tương lai trên sàn Comex thêm 6.530 hợp đồng, lên 124.090. Đồng thời, các vị thế bán giảm 14.978 hợp đồng xuống còn 43.861. Thị trường vàng mua ròng 81.229 hợp đồng, tăng 36% so với tuần trước và là mức cao nhất trong khoảng một tháng.