Giá vàng hôm nay 28.6.2025: 'Bốc hơi' nửa triệu đồng

Sáng 28.6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 500.000 đồng, đưa giá mua xuống 117,2 triệu đồng, bán ra xuống 119,2 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 400.000 đồng sau một ngày, xuống còn mua vào 113,2 triệu đồng, bán ra 115,7 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm giá mua bán vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng, đưa giá mua xuống 113,7 triệu đồng và bán ra 116,5 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào xuống 114,5 triệu đồng, bán ra 116,5 triệu đồng...

Giá vàng sáng 28.6 giảm nửa triệu đồng một lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm mạnh xuống 3.272,79 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 42,21 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 103,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Dù giảm nhưng vàng miếng SJC vẫn đắt hơn thế giới 15,6 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý giảm xuống mức thấp nhất trong gần 1 tháng sau khi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có tiến triển với việc đẩy nhanh các chuyến hàng đất hiếm đến Mỹ. Đồng thời tại Trung Đông, thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel tiếp tục được duy trì...

Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ hôm qua công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 tăng 0,1% so với tháng 4 và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là thước đo lạm phát yêu thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và số liệu công bố đều khớp với dự báo của Fed. Cùng với số liệu lạm phát, báo cáo cũng cho thấy chi tiêu và thu nhập người tiêu dùng có dấu hiệu suy yếu. Chi tiêu giảm 0,1% trong tháng 5, trái ngược với dự báo tăng 0,1%. Thu nhập cá nhân cũng giảm 0,4%, khác xa so với dự báo tăng 0,3%.

Theo CNBC, thị trường phản ứng khá bình tĩnh với dữ liệu này trong khi căng thẳng thương mại và xung đột quân sự Trung Đông hạ nhiệt đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng và giúp chứng khoán toàn cầu đi lên...