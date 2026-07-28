Giá vàng hôm nay 28.7.2027: Quay đầu giảm mạnh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 137,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng. Các đơn vị kinh doanh vàng khác cũng giảm giá kim loại quý. ACB giảm vàng miếng SJC mỗi lượng 1 triệu đồng, mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng, mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, xuống 137,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 141,5 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC trên thị trường phổ biến ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng được Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 137 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 137,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm ẢNH: T.XUÂN

Giá vàng thế giới giảm thêm 27 USD/ounce, xuống 4.048 USD. Đà giảm giá của kim loại quý kéo dài từ phiên giao dịch (đêm 27.7) vẫn chưa dừng lại, nâng mức mất giá lên 70 USD. Lãi suất của Mỹ vẫn là rủi ro vĩ mô chính đối với vàng, khi quyết định của Ủy ban thị trường mở (FOMC) dự kiến được công bố vào thứ tư tuần này. Thị trường dự báo lãi suất tăng 25 điểm cơ bản dù sự kỳ vọng này không cao. Giá vàng đang bị kìm hãm bởi rủi ro Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt và chống lại bất kỳ kỳ vọng nới lỏng nào. Do không có lộ trình rõ ràng về chính sách tiền tệ, kim loại quý này đang mắc kẹt giữa rủi ro lạm phát do giá năng lượng và sự bất ổn từ các sự kiện bất ngờ. Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn là yếu tố rủi ro vĩ mô trọng tâm đối với năng lượng và cả vàng.