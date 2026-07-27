Giá vàng hôm nay 27.7.2026: Tăng mạnh đầu tuần

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng giá vàng miếng 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 139 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng mỗi lượng vàng miếng 1,5 triệu đồng, mua vào 139 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. ACB tăng 2 triệu đồng mỗi lượng, lên 137 triệu đồng chiều mua vào; còn bán ra tăng 1,5 triệu đồng, lên 143 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn tăng thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào lên 139 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng…

Giá vàng tăng mạnh đầu tuần ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng vọt 48 USD mỗi ounce vào sáng đầu tuần, lên 4.100 USD, có lúc chạm 4.117 USD. Vàng tăng khi lực mua bắt đáy và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt. Trong tuần qua, đà tăng giá của vàng bị tác động do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 187.000, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, củng cố kỳ vọng rằng thị trường lao động Mỹ vẫn đủ mạnh để Cục Dự trữ liên bang (Fed) tập trung vào ổn định giá cả. Đồng đô la mạnh lên và các nhà giao dịch giảm bớt vị thế trước quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới, ngay cả khi những rủi ro dai dẳng ở Trung Đông tiếp tục hỗ trợ cho vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Ngoài các chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương toàn cầu, thị trường vàng trong tuần có thể nhạy cảm với dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng của Mỹ và những dự báo đầu tiên về tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong quý 2. Một số thông tin đáng chú ý trong tuần này gồm chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ; cuộc họp của FOMC; cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh, GDP sơ bộ quý 2 của Mỹ, chỉ số PCE của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản; chỉ số tâm lý người tiêu dùng được điều chỉnh của Đại học Michigan.