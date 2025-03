Giá vàng hôm nay 29.3.2025: Lập kỷ lục hướng đến 101 triệu đồng

Sáng 29.3, giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 98,4 triệu đồng/lượng, bán ra 100,7 triệu đồng. Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng. Tổng cộng chỉ sau một ngày, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm 200.000 đồng ở chiều mua vào và tăng đến 800.000 đồng ở chiều bán ra. Điều này đưa chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng lên 2,3 triệu đồng/lượng thay vì chỉ 1,7 triệu đồng như hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn trên thị trường cũng lập kỷ lục mới. Vàng nhẫn 4 số 9 loại 0,5 - 2 chỉ được SJC mua vào 98,4 triệu đồng, bán ra 100,73 triệu đồng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua và tăng 800.000 đồng ở chiều bán ra; Tập đoàn Doji mua vào ở mức 98,4 triệu đồng và bán ra 100,7 triệu đồng, tăng 600.000 đồng ở chiều bán ra...

Giá vàng trong nước nhảy vọt hướng tới 100,1 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục lập kỷ lục mới lên 3.085,7 USD/ounce, tăng 20 USD sau một ngày. Quy đổi tương đương theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới đạt 95,83 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 5 triệu đồng.

Hôm qua, báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 2 tăng 0,4%, cao hơn so với dự báo tăng 0,3% từ các chuyên gia trước đó. Dữ liệu này không làm thay đổi nhiều kỳ vọng về việc hạ lãi suất vì chỉ nóng hơn một chút so với dự báo. Trong khi đó, giá vàng tăng vọt do nhà đầu tư đổ xô vào tài sản an toàn trước kế hoạch áp thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 2.4.

Trước đó vào ngày 27.3, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu và cảnh báo sẽ có biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Liên minh châu Âu (EU) và Canada nếu họ liên kết để gây tổn hại đến nền kinh tế Mỹ...