Giá vàng hôm nay 31.5.2025: Đồng loạt giảm

Sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra 2 ngân hàng và 4 công ty kinh doanh vàng chiều 30.5, giá vàng trên thị trường giảm nhẹ. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 300.000 đồng mỗi lượng, còn 115,7 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 118,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng, xuống còn 115,5 triệu đồng; giá bán ra giữ nguyên ở mức 117,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vàng 500.000 đồng, xuống 115 triệu đồng, bán ra giảm 300.000 đồng, còn 118,2 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng đi xuống. Công ty SJC giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn, mua vào 110,5 triệu đồng, bán ra 113,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 200.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn, còn 111,1 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 114 triệu đồng…

Giá vàng giảm đồng loạt ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 25 USD/oucne so với mức cao nhất trong ngày 30.5, còn 3.290 USD/ounce. Dù vậy, vàng ghi nhận mức tăng 45 USD/ounce trong tháng 5, tương đương 1,4%. Giá vàng tháng 5 dao động trong biên độ từ 3.200 - 3.390 USD/ounce. So với mức cao kỷ lục đạt được hồi tháng 4, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn 210 USD/ounce. Những thông tin căng thẳng về thuế quan giữa Mỹ và các nước, đặc biệt là Trung Quốc đã khiến vàng biến động trong tháng qua. Nhu cầu trú ẩn vào vàng như một tài sản an toàn giảm đi khi căng thẳng thương mại lắng xuống.

Tuy nhiên, thị trường cũng đang theo dõi diễn biến về quyết định chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump có được tòa án thông qua. Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực Washington tạm hoãn phán quyết chặn áp thuế của tòa án cấp dưới. Trước đó, ngày 28.5, Tòa án Thương mại Quốc tế (CIT) tại Manhattan đã chặn hầu hết thuế nhập khẩu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp với các đối tác thương mại. Lý do là ông đã vượt quá quyền hạn khi viện dẫn Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA) khi áp thuế.

Liên quan đến thị trường vàng vật chất, nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ đã giảm trong tuần này do giá vàng trong nước tăng và mùa cưới kết thúc.