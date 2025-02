Giá vàng hôm nay 4.2.2025: Vàng miếng SJC tăng sốc, tiến gần 91 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC đã tăng mạnh thêm 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 88,1 triệu đồng, bán ra 90,6 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng giá vàng miếng SJC 500.000 đồng, lên 87,8 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 90,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý điều chỉnh tăng giá 2 lần trong sáng 4.2, thêm 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào với giá 88,1 triệu đồng, bán ra 90,6 triệu đồng… Giá bán vàng miếng SJC tăng nhanh hơn mua vào khiến chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC tăng lên 2,5 triệu đồng mỗi lượng thay vì 2 triệu đồng/lượng trước đó.

Giá vàng miếng SJC tăng gần 91 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Không thua kém, giá vàng nhẫn cũng đã tăng 400.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 88,1 triệu đồng, bán ra 90,1 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng 500.000 đồng, mua vào 88,6 triệu đồng, bán ra 90 triệu đồng. Công ty SJC tăng 300.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn, lên 87,8 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 89,9 triệu đồng….

Giá vàng thế giới tăng sốc 25 USD/ounce, lên 2.821 USD. Vàng đạt mức cao nhất trong phiên sau khi chỉ số PMI sản xuất của ISM tăng lên 50,9 vào tháng 1. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đã công bố chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất đã tăng lên 50,9 vào tháng 1 sau khi công bố mức 49,3 vào tháng 12. Con số này cao hơn dự kiến, tăng lên 49,8. Hoạt động sản xuất của Mỹ đã mở rộng vào tháng 1 sau 26 tháng liên tiếp suy giảm. Nhu cầu rõ ràng đã được cải thiện, trong khi sản lượng tăng và đầu vào vẫn ở mức thích ứng.

Tuy nhiên, ISM đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về áp lực lạm phát với chỉ số giá tăng vọt lên 54,9 so với kỳ vọng là 52,6 và sau mức 52,5 của tháng 12. Đồng thời, chỉ số sản xuất tăng lên 52,5, cao hơn 2,6 điểm so với con số điều chỉnh theo mùa của tháng 12 là 49,9. Chỉ số đơn đặt hàng mới tăng lên 55,1, cao hơn mức 52,8 dự kiến và tăng so với mức 52,5 được báo cáo vào tháng 12. ISM cũng ghi nhận sự cải thiện trong thị trường lao động. Chỉ số việc làm tăng lên 50,3, cao hơn kỳ vọng ở mức 47 và tăng so với mức 45,4 của tháng trước.

Ngoài ra, nhu cầu trú ẩn an toàn được thể hiện trong kim loại màu vàng trong bối cảnh thị trường bất ổn hơn khi Mỹ có thể sớm áp dụng thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn của mình.