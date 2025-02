Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trước ngày vía Thần tài

Mỗi lượng vàng tăng thêm 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC liên tục biến động theo xu hướng tăng mạnh trong ngày hôm qua 3.2 (mùng 6 Tết Ất Tỵ), mỗi lần thêm từ 200.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng tới 1 triệu đồng mỗi lượng. Các công ty kinh doanh vàng như Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu… mua vào với giá lên 87,8 triệu đồng, bán ra 89,8 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC đang tiến gần đến mức giá 90 triệu đồng mỗi lượng và trở thành mức giá cao nhất từ tháng 10.2024 đến nay.

Vàng nhẫn 4 số 9 cũng không bỏ lỡ "bữa tiệc khai xuân", cũng tăng mạnh từ 500.000 - 800.000 đồng/lượng vào ngày mùng 6 tết. Công ty SJC mua vào với giá 87,5 triệu đồng, bán ra 89,3 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 87,8 triệu đồng, bán ra 89,75 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vào với giá 88,1 triệu đồng, bán ra 89,5 triệu đồng/lượng…

Sau kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, thị trường tự do đã hoạt động sôi động hơn nhưng tốc độ tăng giá của kim loại quý chậm lại so với những ngày trước đó. Nguyên nhân do các đơn vị kinh doanh vàng hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ tết, bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường. Đáng nói, chênh lệch giá vàng mua bán ở các tỉnh thành cũng khác nhau. Trên một diễn đàn vàng vào trưa 3.2, một thành viên ở Hà Nội rao bán 16 lượng vàng miếng SJC với giá 89 triệu đồng/lượng, nhưng một người ở Nha Trang rao bán 2 lượng vàng với giá 90 triệu đồng/lượng… Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9 mang thương hiệu của các công ty giá lên tới 90 - 91 triệu đồng/lượng...

Giá vàng miếng SJC tăng lên gần 90 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Đại diện Công ty vàng SJC cho biết: "Trong ngày mùng 6 tết, lực mua vàng miếng SJC xuất hiện nhưng lực bán chốt lời cũng đồng thời tăng cao. Điều này cũng dễ hiểu, bởi những người mua vàng miếng SJC hồi đầu năm thì nay cũng đã lời vài triệu đồng mỗi lượng. Công ty vẫn đang thực hiện song song bán vàng trực tiếp và trực tuyến để phục vụ nhu cầu của khách hàng khi còn vài ngày nữa tới ngày vía Thần tài".

Thực tế, nhiều năm trở lại đây, trước ngày vía Thần tài (tức mùng 10 tháng giêng, năm nay vào ngày 7.2), giá vàng thường tăng mạnh nhưng tới ngày chính sẽ giảm trở lại, thậm chí giảm mạnh sau đó. Vì vậy, thay vì mua vào, nhiều người chọn dịp này để chốt lời, bán vàng lấy lộc. Thế nên chỉ so với đầu tháng 1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn hiện nay tăng 5 - 5,6 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức đi lên 6,6%. Khoản lợi nhuận này kích thích nhiều người bán ra thay vì mua vào và đây cũng là điều chúng ta cần cẩn trọng xem xét nếu không muốn bị "đu đỉnh" khi chen nhau mua vàng đúng ngày vía Thần tài.

Giá vàng thế giới còn tăng?

Sở dĩ giá vàng trong nước tăng mạnh trong ngày đầu các công ty hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ tết là do giá kim loại quý trên thế giới tăng cao. Giá vàng thế giới hôm qua xoay quanh mức 2.800 USD/ounce. Có thể thấy, kim loại quý vẫn giữ được mức giá cao kỷ lục kể từ cuối tháng 1 đến nay. Tổng cộng, giá vàng thế giới đã tăng hơn 6% trong tháng đầu tiên của năm mới. Quy đổi tương đương theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện gần 85,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Giá USD cũng tăng mạnh trong ngày giao dịch đầu năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đà tăng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu phân tích: Trong những ngày qua, giá vàng tăng nhanh chủ yếu do tác động từ chính sách thuế quan của ông Donald Trump. Việc Mỹ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của 3 nước nêu trên khiến nhà đầu tư tài chính toàn cầu lo ngại căng thẳng trên thị trường thế giới leo thang. Có thể không chỉ dừng lại ở đó mà chính sách thuế quan của Mỹ còn mở rộng ra với nhiều quốc gia khác. Từ đó, nhiều quốc gia sẽ có những chính sách đối phó như trừng phạt lại tương tự với sản phẩm của Mỹ. Khi đó, chiến tranh thương mại thế giới càng diễn ra với quy mô rộng hơn. Chưa kể, vàng lập kỷ lục mới khi giá USD cũng tăng cao trở lại càng cho thấy nỗi lo của các nhà đầu tư quá lớn. Chính vì vậy dòng vốn đầu tư vào tài sản an toàn tăng cao, thúc đẩy giá vàng nhảy vọt.

TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh: Trong quý 1/2024, giá vàng thế giới vẫn còn xu hướng tăng và có thể chạm mức 2.900 USD/ounce và trong năm nay sẽ có lúc lên mức 3.000 USD/ounce khi căng thẳng địa chính trị không giảm mà vẫn kéo dài. Ngoại trừ những xung đột lớn như Nga với Ukraine có sự thay đổi khác đi như tuyên bố trước đây của ông Donald Trump thì mới có thể khiến giá vàng quay đầu giảm. Như vậy xu hướng tăng của giá vàng trong năm nay khá bền vững và nhà đầu tư chấp nhận rủi ro vẫn có thể xem xét để đầu tư lúc này.

Trong cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng tuần này trên Kitco News, phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân cũng dự báo tiếp tục tăng. Cụ thể, cuộc khảo sát của Kitco News thực hiện với 13 nhà phân tích Phố Wall tham gia cho ra kết quả 9 người, tương ứng 69%, dự báo giá vàng sẽ tăng; có 4 người, chiếm 31%, dự báo vàng đi ngang và không có ai nghĩ rằng giá kim loại quý sẽ giảm. Theo ông George Milling-Stanley, chiến lược gia trưởng về vàng tại quỹ giao dịch vàng SSGA, không có gì ngạc nhiên khi nhu cầu đầu tư mới đang đẩy giá vàng trở lại mức cao nhất mọi thời đại, vì các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ trước lạm phát và biến động thị trường. Ông nhắc lại dự báo giá năm 2025 của mình, đưa ra xác suất 50% rằng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 2.600 đến 2.900 USD/ounce và xác suất 30% rằng giá có thể đạt tới 3.100 USD/ounce...

Giá USD tăng mạnh Các ngân hàng thương mại tăng mạnh giá USD lên 200 đồng trong ngày giao dịch đầu năm. Vietcombank, ACB mua vào lên 25.110 - 25.140 đồng, bán ra 25.500 đồng/USD; Vietinbank mua vào với giá 25.128 đồng, bán ra 25.488 đồng/USD… Đây là mức tăng giá USD mạnh nhất từ trước đến nay của các ngân hàng. Giá USD hiện còn cách mức giá kịch trần 40 - 60 đồng. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.325 đồng/USD, không thay đổi so với thời điểm trước khi nghỉ tết. Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh cũng tăng 50 đồng, lên 25.605 đồng ở chiều mua vào, bán ra 25.705 đồng. Giá USD trên thị trường thế giới đã tăng khá mạnh, chỉ số USD-Index thêm 1,25 điểm, lên 109,62 điểm, đang tiến đến mức cao nhất lập được cách đây hơn 3 tuần.