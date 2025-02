Giá USD hôm nay 3.2.2025: Đô tự do bật tăng

Sáng 3.2, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.325 đồng, không thay đổi so với trước kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD không thay đổi ở chiều bán ra nhưng tăng ở chiều mua vào. Chẳng hạn, Vietcombank tăng 140 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 24.940 đồng và giữ nguyên chiều bán ra 25.300 đồng; BIDV mua chuyển khoản lên 24.910 đồng và bán ra đứng yên ở mức 25.270 đồng… Riêng giá USD tự do tăng 10 - 20 đồng khi mua vào 25.460 đồng, bán ra 25.570 đồng.

Giá USD tự do sáng 3.2 bật tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng cao sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index vượt lên trên ngưỡng 109 điểm và đang xoay quanh mức 109,67 điểm, tăng 1,5 điểm so với hôm qua. Nhiều nhà phân tích cho rằng giá USD nhảy vọt sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức ký lệnh áp thuế quan 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, cũng như 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Các chính sách này khiến nhà đầu tư lo lắng sẽ gây nên lạm phát cao hơn tại Mỹ. CNBC trích dẫn nhận định của các nhà kinh tế từ Goldman Sachs ước tính thuế quan áp dụng trên diện rộng đối với Canada và Mexico sẽ dẫn đến lạm phát cơ bản của Mỹ tăng 0,7% và tổng sản phẩm quốc nội giảm 0,4%.

Đáp lại quyết định của chính quyền ông Donald Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố mức thuế quan 25% đối với 107 tỉ USD hàng hóa Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cam kết sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa. Bộ Thương mại Trung Quốc ban hành một tuyên bố, cam kết sẽ “đưa ra các biện pháp đối phó tương ứng” mà không giải thích thêm. Phía Trung Quốc cũng thông báo sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)...

Căng thẳng thương mại leo thang cũng như việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ nguyên lãi suất khiến đồng bạc xanh được nhiều người lựa chọn.